Тюмень благодарит медиков: новый сквер стал символом признания их самоотверженного труда

В Тюмени появилось новое общественное пространство – Сквер медицинских работников, расположенный в районе улицы Юрия Семовских, 8 стр.1, 10. Сквер создан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке областного бюджета.

Открытие сквера стало символом признания заслуг медицинских работников, особенно в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова отметила, что сквер – это повод вспомнить годы напряженной работы врачей, медсестер, фельдшеров, бригад скорой помощи, а также волонтеров и строителей, которые вместе создавали моногоспитали.

Глава города Тюмени Максим Афанасьев подчеркнул, что сквер с монументом – это слова благодарности тысячам медиков, заботящимся о здоровье и жизни горожан. Он расположен в самом центре медицинского городка и станет местом не только для отдыха и прогулок, но и для проведения торжественных мероприятий, связанных с системой здравоохранения.

Создание Сквера медицинских работников стало результатом активного участия жителей Тюмени. В 2024 году при рейтинговом голосовании по выбору территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2025 году, сквер занял первое место, набрав 3317 голосов. Дизайн-проект сквера также стал лидером голосования, получив 23 356 голосов. Это свидетельствует о высокой значимости нового общественного пространства для горожан.