Правительство Тюменской области запустило официальный канал в мессенджере «Макс»

В День образования Тюменской области стало известно о запуске официального канала правительства региона в российском мессенджере «Макс». Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, выбор в пользу отечественной платформы обусловлен ее надежностью и безопасностью.

– Это надёжная и удобная платформа, разработанная нашими специалистами, где ваши данные защищены, а работа сервиса не зависит от внешних факторов, – подчеркнул Александр Моор.

В канале будут публиковаться самые важные и проверенные новости о жизни региона, ключевых событиях и планах на будущее, реализуемых правительством Тюменской области. Это позволит жителям оперативно получать информацию из первых рук о деятельности властей и быть в курсе актуальных событий.

– Приглашаю подписаться, чтобы быть в курсе актуальных новостей Тюменской области. Вместе поддержим отечественные технологии и наших разработчиков, – обратился Александр Моор к жителям региона.

Запуск официального канала правительства Тюменской области в мессенджере «Макс» является частью стратегии по развитию цифровой инфраструктуры и поддержке отечественных IT-разработок в регионе. Переход на российские платформы обеспечивает информационную безопасность и независимость от внешних факторов, что особенно важно в современных условиях.