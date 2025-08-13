Тюмень готовится к ТНФ-2025: ожидается участие более 900 компаний

Тюмень активно готовится к проведению Тюменского нефтегазового форума (ТНФ-2025), который станет крупнейшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной годовщине Тюменской области.

По словам губернатора, в ТНФ-2025 планируют принять участие свыше 900 компаний, что свидетельствует о высоком интересе к форуму со стороны представителей отрасли. Власти региона работают над расширением программы выставки TNF EXPO, чтобы сделать ее еще более насыщенной и интересной для участников.

Ранее губернатор подчеркивал важность ТНФ для развития Тюменской области и укрепления ее позиций как одного из ведущих нефтегазовых центров России. Форум станет площадкой для обмена опытом, заключения новых контрактов и привлечения инвестиций в регион.

Также на пресс-конференции были затронуты вопросы защиты населенных пунктов от паводка, готовности системы оповещения, развития промышленного сотрудничества с Ямалом и Югрой, а также прогнозы для аграриев, которые обещают урожайность выше прошлогодней. Кроме того, губернатор рассказал о проекте «Боевой кадровый резерв», направленном на поддержку участников СВО.

– Отдельное внимание уделили Году героев. Мы запустили уникальный проект «Боевой кадровый резерв» – это программа, которая помогает трансформировать боевой опыт в управленческие компетенции, – отметил Александр Моор.