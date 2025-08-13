Модернизация ЖКХ в Тюмени: что изменится для жителей

Тюменская область активно модернизирует системы жилищно-коммунального хозяйства, инвестируя в долговечные и современные технологии. Об этом заявил губернатор Александр Моор на традиционной пресс-конференции, посвященной 81-й годовщине со дня образования региона.

Особое внимание уделяется замене устаревших сетей водоснабжения на современные пластиковые трубы.

– Одна из важных тем – повышение тарифов ЖКХ и концессии в этой сфере. Подробно рассказал о том, что мы делаем и для чего. Лишь один пример – сейчас 70% сетей водоснабжения из пластиковых долговечных труб. Семь лет назад, их было только 20%. Еще несколько лет планомерной работы, и мы заменим на «пластик» все сет, – подчеркнул губернатор.

Модернизация позволит повысить надежность водоснабжения и снизить аварийность.

Повышение тарифов ЖКХ также стало одной из тем обсуждения. Губернатор отметил, что инвестиции в модернизацию инфраструктуры необходимы для обеспечения качественных услуг ЖКХ в долгосрочной перспективе.

Отметим, что по последним данным, общая готовность Тюменской области к предстоящему отопительному сезону – почти 62 процента.