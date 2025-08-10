Российских работодателей будут наказывать за неправомерное лишение премий

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые ограничат произвольное снижение премий сотрудникам. Теперь уменьшение премии не должно приводить к сокращению зарплаты более чем на 20%, сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в разговоре с ТАСС.

Незаконное лишение премии будет приравниваться к невыплате зарплаты и повлечет штраф по пункту 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Для должностных лиц он составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Работники, которые считают, что их лишили премии без законных оснований, могут обратиться к работодателю, в трудовую инспекцию или подать иск в суд.

Машаров напомнил, что в Трудовом кодексе нет дисциплинарного взыскания в виде штрафа для работника – предусмотрены только замечание, выговор и увольнение. Условия лишения премий должны быть четко прописаны во внутренних документах организации.