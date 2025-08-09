Умер народный артист России Иван Краско

Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Также актер в последние годы боролся с последствиями инсульта.

1 августа Краско был доставлен в реанимацию с дачи в поселке Грузино под Санкт-Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на ухудшение здоровья и потерю аппетита. Несколько лет назад актер перенес инсульт, после которого утратил чувствительность левой стороны тела и лица.

Иван Краско сыграл десятки ролей в кино и театре. Среди его известных работ – фильмы «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Актер был женат четыре раза, у него пятеро детей.