Минпросвещение заявило, что школьники не обязаны носить одинаковую одежду

Ряд СМИ сообщали, что в России введут ГОСТ на школьную форму, которая позволит стереть границы между детьми из семей с разным финансовым положением. Об этом говорил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут, передает ТАСС.

«Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. [Она] снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить», ‒ сказал он на пресс-конференции, посвященной принятию нового ГОСТа на школьную форму.

Однако позже в Минпросвещении подчеркнули: речь не идет о введении единой формы для всех школ ‒ каждое учебное заведение по-прежнему сможет самостоятельно определять внешний вид одежды учащихся с учетом мнения родителей и детей.

«В соответствии с приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст установлены общие технические требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу с нового учебного года. В стандарте прописаны параметры для изготовления школьной формы, соответствующей требованиям ГОСТа: характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность», ‒ говорится на сайте Минпросвещения России.

Между тем, представленные образцы формы вызвали критику со стороны главы партии «Справедливая Россия ‒ За правду» Сергея Миронова. Он сравнил их с костюмами из фильма «Служебный роман».

«Я не специалист по кройке и шитью, но представленные одеяния вызывают, мягко говоря, недоумение. Похоже, образцы взяты из реквизита к фильму «Служебный роман» ‒ в таком аскетичном стиле одевались «мымра» Людмила Прокофьевна и ее затюканный подчиненный Новосельцев. Напомню: эта веселая комедия вышла на экраны в 1977 году, но будут ли сегодня вызывать восторг у современных школьников костюмы почти 50-летней давности?» ‒ указали на сайте партии.

Миронов также предложил провести открытый конкурс с участием ИИ, чтобы выбрать более современные варианты: «Искусственный интеллект бесплатно сделает вам несколько вариантов, представьте их на своем сайте, и пусть люди голосованием определят лучший. А об этом «кринже», говоря языком молодежи, лучше забыть».