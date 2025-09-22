Музыканты кавер-группы «Лимонад» ‒ о первых концертах, уличных площадках и радости играть для людей

На этих выходных в Сквере журналиста в Сургуте выступила кавер-группа «Лимонад». Ее участники ‒ педагоги лаборатории «Я смогу» ‒ уже выступали в пабах и на небольших площадках, а накануне вышли на уличную сцену в Сквере журналиста. Музыканты рассказали, как появилась идея создать группу, что значит для них первый опыт под открытым небом и почему каждый в коллективе незаменим.

– Как появилась кавер-группа «Лимонад»?

– Практически каждый из нас педагог лаборатории «Я смогу». И мы решили нашим творческим коллективом создать такую свежую новую кавер-группу в городе. Начинали с того, что девчонки собрались и хотели сделать трибьют-концерт Lana Del Rey. Вообще у нас было другое рабочее название. Но с сегодняшнего мероприятия мы решили, что будем кавер-группа «Лимонад». Поэтому вот мы, такие новые и свежие!

– Как готовились к репетиции? Это первое ваше выступление на улице?

– Женя, наш трубач, так скажем, вел нас в курс дела. Он открыл нам сферу уличных выступлений, рассказал, что музыканты стритуют. У нас было несколько выступлений под открытым небом: играли для жителей Сургута в начале лета. Но вообще первый концерт у нас был в мае, в пабе. На публику мы выступаем не первый раз, но вот именно на улице, в сквере, под открытым небом с подключением ‒ впервые. Спасибо, что предоставили такую возможность. Это очень важно, потому что со звуком, с подключением все звучит по-другому.

– Как вы относитесь к тому, что в Сургуте появляются открытые площадки, где артисты могут выступать?

– Вообще это здорово. Мы не всю программу допели: начался дождь, пришлось прятать аппаратуру. Был бы навес ‒ мы бы все исполнили. Но в целом очень круто, что есть такая возможность. Город развивается, развивается молодежь.

– Какие у вас ощущения от сегодняшнего выступления?

– Прекрасные, исключительно положительные. Когда играешь людям ‒ получаешь огромное удовольствие. Люди радуются. Наш трубач сегодня много солировал. Еще в группе есть Макар ‒ он у нас ритм-гитара. Саша ‒ соло-гитара. Ульяна ‒ вокалистка и клавиши. Соня — барабаны. Меня зовут Зарина, я вокалистка. И еще наш звукорежиссер Настя, без нее никуда: все подключение, звук ‒ ее заслуга. Обычно она в тени, но делает все. У каждого в группе свое место. Мы недавно сняли тренд: поменялись инструментами. Я никогда не играла на гитаре, встала с гитарой, Соня ‒ на другое место… Получилось забавно, и мы поняли: каждый должен быть там, где он есть. Без кого-то одного нас просто не будет.

– В каких жанрах вы играете? Есть определенное направление?

– Сейчас в нашем исполнении разные популярные треки. В основном поп, но бывают и танцевальные. Мы берем больше танцевальные песни, зажигательные. У нас есть свой сет, мы уже выходим на разные мероприятия: юбилеи, корпоративы, коммерческие заказы. На городские мероприятия пока не попали: то отпуск, то кто-то уезжает. Но вообще планируем. День молодежи, например. Так что зовите ‒ мы готовы!