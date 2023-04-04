Интервью о том, как происходит удивительный процесс создания кукол в сургутском театре «Петрушка»

Театр кукол уникален тем, что даже без слов может донести зрителям о важности любви и дружбы, рассказать о добре и зле и наполнить приятными эмоциями. Он не только развлекает, но и учит нас важным вещам. А куклы становятся художественным инструментом, благодаря которому и ребенок, и взрослый может погрузиться в волшебную сказку. О том, как они создаются и сколько времени требуется на одно изделие − рассказали главный художник и художник-бутафор ТАиК «Петрушка» Ильнур Слявчин и Светлана Узбекова.

− Кто является идейным вдохновителем в создании образов кукол в Петрушке? Кто придумывает их внешний вид для постановок?

Ильнур Слявчин: В основном идейный вдохновитель образов кукол − режиссер. Художник рисует сам образ куклы. Это совместный процесс.

Светлана Узбекова: Сперва на совете рассказывают о концепции спектакля, об его художественном решении. Тогда и решается − быть постановке или нет. Если все согласовали, художник приходит на техсовет, где нам рассказывают, какой системы будут куклы и из каких материалов. Подсчитываются необходимые ресурсы и происходит закуп. А потом начинается самый главный и удивительный процесс – мы начинаем изготавливать кукол.

− Сколько людей занимается изготовлением кукол? Все происходит внутри театра «Петрушка», или часть работы выполняется на заказ?

С.У: Основная масса изготавливается в театре, у нас не принято использовать готовые вещи. Если нужны, например, музыкальные колокольчики или гусиный манок, которые мы не можем сделать самостоятельно, тогда мы их покупаем. Остальное все – бутафорское. Мы не используем стекло, а создаем имитацию. Те же алмазы и драгоценные камни делаем тоже сами.

У нас один художник-бутафор, это я, а также два художника-конструктора. Но мы все занимаемся именно бутафорией. Кроме того, в «Петрушке» есть два художника-декоратора, художник-модельер и еще один художник-конструктор. Это сотрудницы швейного цеха. Всеми нами руководит заведующий художественно-оформительным цехом.

− Сколько в среднем требуется времени и средств для изготовления одной куклы?

С.У.: Всегда по-разному. Никогда не было конкретного времени на создание одного изделия. Если это планшетная кукла, то это очень долгий процесс. Художник-постановщик лепит голову. Разрезается глиняная-пластилиновая конструкция. Потом делается отливка, которая сохнет сутки. Следующий этап – создание папье-маше, в среднем это занимает один рабочий день. Высушили, склеили, зашкурили. В дальнейшем работают декораторы – они обратно эту голову разрезают и вставляют внутренние части механики – трости, гапиты и так далее. Изделие переходит от одних сотрудников к другим. Это всегда совместная работа. Процесс длительный, и затраченное время зависит от материала. Естественно, мы это делаем параллельно с несколькими проектами. Пока что-то одно сохнет, мы работаем над другими куклами.

И.С.: К тому же, длительность процесса зависит от самого образа куклы. Они также бывают механические, что усложняет задачу.

С.У.: Это правда. Сейчас мы готовимся к спектаклю с валяными и фетровыми куклами. Валяшки это всегда очень долго. Нужно знать, насколько уменьшится размер изделия, а для этого необходимо построить правильно выкройки. Сложность создания фетровых кукол в том, чтобы конструкция была рабочая. Мы сперва делаем выкройки из «вторички» и только потом переходим к дорогостоящему материалу.

Я как-то делала полностью тряпичную куклу. Отправляю результат художнику-постановщику, а она возвращает ее со словами: «Не то». Иногда проще выкинуть работу и сделать новую. И я заново изготавливала куклу, потому что прошлый вариант было невозможно переделать.

Такое бывает очень часто. Зависит в основном от сложности поставленной задачи. К тому же, если художник здесь находится, то таких казусов возникает меньше. Мы на каждом этапе может что-то уточнить, спросить. Сейчас наш художник в Москве, поэтому мы постоянно дистанционно общаемся по поводу процесса. Это тоже удлиняет работу.

− А часто вы привлекаете художников из других городов?

С.У.: Это обычная практика хороших театров. Те учреждения, которые приглашают к работе сторонних художников, повышают свою респектабельность. Они приезжают из других городов и приносят новизну театру. У нас происходит обмен знаний. У нас были художники из Кемерово, Владимира, Липецка, а также приезжали с Дальнего Востока. И, конечно, с нами работает Ильнур Слявчин, у которого есть здесь спектакли, где-то две постановки в год. Поэтому нам и нравится работать в театре, потому что каждый день ты узнаешь здесь что-то новое. Мы не делаем повторы. От этого получаешь большое удовольствие.

− Каких кукол изготавливают для ваших театральных постановок?

И.С.: В «Петрушке» создавались куклы планшетные, тростевые, маппеты, а также штоковые марионетки. Есть перчаточная система. Бывает, что в спектакле участвуют разные куклы. Чаще всего это теневые куклы, перчаточные, тростевые, марионетки, ростовые, планшетные, паркетные. В последнее время наблюдаем тенденцию в российских театрах, что планшетные изделия заполонили постановки. Это устойчивая кукла, которая может самостоятельно стоять на поверхности.

− Часто ли вы создаете механических кукол?

С.У.: Механика бывает разная. Иногда куклам вставляют курки, чтобы открывать и закрывать глазки или рот. Такая механика для нас достаточно сложная. В некоторых театрах есть различные цеха, в том числе слесарные, которые изготавливают металлические механизмы. У нас этого нет, поэтому мы находимся на уровне лесок. Кроме того, сейчас очень активно используют технологии в спектаклях. Это и подсветки, которые создают определенный эффект для зрителя. Например, крокодил с загорающимися глазами.

И.С.: Спектаклей, требующих очень сложные механизмы, у нас пока что не было. В «Козьей сказке» у кукол открываются и закрываются глазки. В «Первинка первая» Елены Наполовой у кукол двигались руки, как в старых деревянных игрушках. А еще была репка, которая должна была расколоться на шесть частей, а потом обратно собраться в целую. Это тоже сложная механика.

− Какое значение имеет образ кукол в детской постановке? Есть ли какие-то особые требования к ее внешнему виду, например, яркие элементы?

И.С.: Главное, чтобы кукла не была страшная и не пугала детей!

С.У.: Девиз нашего театра − «Дорогою добра». И мы идем именно этой дорогой. Мы дарим детям добро, сказку, волшебство. С помощью кукол мы рассказываем, как любить, дружить и помогать другим. Их внешний вид зависит от концепции. Бывает, что все сделано в пастельных тонах или, наоборот, в постановке используются очень яркие цвета. Все зависит от решения художника-постановщика. Но, конечно же, дети должны разделять добро и зло. Для этого необходимы внешние различия для полного понимания. Если делать всех персонажей миленькими и пушистыми, то это не возымеет нужного эффекта.

− Сколько кукол имеется в арсенале Петрушки?

И.С.: Их не пересчитать. У нас порядка 70 спектаклей, поэтому кукол у нас много.

− Какой срок жизни одной куклы? Переделываете ли вы кукол для других постановок? Куда кукла попадает после полного завершения спектакля?

С.У.: Этот момент решается, когда выносится вопрос о списании спектакля. Как правило, делается вывод об износе изделия или его моральном устаревании. Мы можем оставить кукол для своего музея, который планируем организовать в будущем. Что-то отдается в детские сады и театральные обучающие коллективы и студии. Все это официально, вносится в протокол.

У нас была неприятная ситуация, когда мы жили в «Авроре». Здание было в плохом состоянии, протекала крыша. Декорации хранились в зрительном зале. И мы не доглядели во время отпусков, что в одном месте капала вода и изделия покрылись плесенью. И так спектакль пришел в негодность, и его списали. В этом здании хорошие условия, но у нас очень маленький зрительный зал. Приходится вписываться в рамки.

− Есть ли у вас уличные постановки?

С.У.: Театрализованные игровые программы мы проводим их в детских лагерях. Наш коллектив ездит со спектаклями. В знаменательные даты тоже выступаем с программами.

− Расскажите про один из самых необычных проектов.

И.С.: Для меня была необычна идея с репкой, которая раскалывается на шесть частей и собирается обратно. Визуально это кажется чем-то простым, но технически — это сложная и долгая работа. Ведь задача стояла организовать механизм незаметно.

С.У.: Самый сложный проект был совсем недавно. Показывали «Опыт прочтения пьесы «Король Лир» при дворе царя Гороха». Все основное действие происходит на высокой платформе, которая двигается в разные стороны. Актеры на ней активно и плясали, и прыгали с батутов. Это технически сложно. Кукол для этого спектакля тоже делала Елена Наполова.