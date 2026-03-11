«Сибпромстрой» планирует развивать архитектуру северных городов и запускать проекты бизнес-класса

Erid:2SDnjdYmzCy

Руководство группы компаний «Сибпромстрой» провело рабочую встречу с командой из автономной некоммерческой организации «Институт стратегического развития «Север», включая генерального директора организации Дмитрия Селивохина. В ходе встречи, помимо совещания в головном офисе, прошла также экскурсия на производственной площадке компании, а именно на заводе ООО «Домостроительный комбинат «Сибпромстрой» в Сургуте.

В ходе экскурсии по заводу соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук и гендиректор ООО «ДСК Сибпромстрой» Андрей Кожаев, а также главный инженер предприятия Александр Жиляков познакомили гостей с производственными мощностями и технологическими возможностями. В ходе встречи обсудили перспективы расширения архитектурной палитры в текущем и будущем домостроении, что особенно актуально в условиях северных городов и требует новых подходов – более гибких, выразительных и ориентированных на человека. При этом ключевыми остаются технологичность, экономическая эффективность и надёжность, особенно в условиях климата Югры.

Отметим здесь, что сегодня «Сибпромстроем» рассматривается возможность внедрения новых фасадных решений, разнообразия цветовых и фактурных сочетаний, совершенствования планировок, создания комфортных дворовых пространств, адаптированных к продолжительному зимнему периоду. Важно, чтобы индустриальное домостроение сохраняло свою эффективность, в том числе и в вопросах энергосбережения, но при этом становилось более индивидуальным и формировало уникальный облик северных городов. Оставаясь одним из безусловных лидеров в области строительства жилья и социальных объектов, в компании подчеркивают, что для нас важно не только сохранять высокие темпы строительства, но и постоянно развивать качество архитектурных решений.

«Сибпромстрой» – это надежный застройщик с более чем 30-летним опытом работы. За эти годы были реализованы десятки жилых, коммерческих и социальных проектов в таких регионах страны, как ХМАО-Югра, Ближайшее Подмосковье, Белгород, а также Москва и Новая Москва. При этом неизменно выполняются взятые на себя обязательства. Наше присутствие в регионах – это не просто география строительства, а огромный опыт, подтвержденная репутация ответственного партнера и устойчивой компании, которая развивается и последовательно выходит на новый уровень.

Так, ГК «Сибпромстрой», расширяя производственные горизонты, начинает реализацию жилых комплексов бизнес-класса с применением каркасно-монолитной технологии, что позволит предложить рынку еще более современные, комфортные и архитектурно выразительные проекты нового поколения.

Наша стратегическая задача – не просто строить дома, а формировать качественную и устойчивую городскую среду. В руководстве подчеркивают, что группа компаний заинтересована в позитивном развитии регионов, в создании комфортных пространств для жизни и работы. Также в компании уверены, что диалог с профессиональным сообществом и профильными институтами позволяет находить новые решения, усиливать экспертизу и задавать еще более высокую планку качества в жилищном строительстве.

