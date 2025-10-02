16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  81,0085   EUR  95,3411  

Новости

Больше новостей
Вы готовы пользоваться такси на базе Нивы и УАЗа?
Комментировать
0
Предложение Минпромторга включить в список лицензируемых для служб такси авто марок Нива И УАЗ - это:
Комментировать
0
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник

Билайн запустил новую форму предоставления услуг — бесплатную подписку на связь

​С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник
Фото: Билайн

Erid: 2VSb5xxNpru

Билайн объявил о создании нового неформального праздника — Дня сотовой независимости. Он символизирует переход к новой эпохе мобильной связи, где базовая потребность людей в общении обеспечивается доступным способом без ежемесячных платежей.

Чтобы обеспечить право каждого быть на связи, компания запустила новую форму предоставления услуг — бесплатную подписку на связь. На смену привычным тарифам с абонентской платой пришёл современный формат, знакомый пользователям по цифровым сервисам. Теперь, подключив подписку, клиент получает безлимитные звонки на номера Билайна навсегда, без необходимости следить за балансом, остатками минут и риском блокировки номера.

При подключении подписки клиенту необходимо внести совсем небольшую сумму на свой баланс — этими средствами можно оплатить различные дополнительные опции. Подписка bee предусматривает стартовый уровень beeSTART* с безлимитными звонками внутри сети и 1 ГБ интернета**, а также входящими звонками с номеров любых сторонних операторов. Даже с таким небольшим набором клиент сможет всегда оставаться на связи с близкими и общаться без ограничений в сети Билайна.

При необходимости клиент может в любой момент расширить набор услуг — докупить интернет, подключить безлимитный трафик на мессенджеры или перейти на другие уровни подписки в приложении Билайна (12+) или в личном кабинете на сайте оператора. Все подключённые услуги прозрачны и находятся под полным контролем клиента. Отключить платные опции или изменить уровень подписки и пользоваться только стартовой подпиской на связь можно в любой момент.

«Билайн внимательно изучает изменения на рынке и ожидания клиентов. Пользователи всё чаще выбирают мобильную связь, ценя её надёжность и безопасность, и не намерены за это переплачивать. Мы с этим согласны и убеждены, что право на связь — базовое и должно быть доступно каждому. Подписка на связь beeSTART от Билайна — наш ответ на вызовы современности и символ нового подхода к услугам связи. Это возможность оставаться на связи всегда и самим решать, когда и какие дополнительные сервисы необходимы. Наше решение отражает потребности клиентов и драйвит рынок к изменениям. Клиенты не готовы переплачивать за базовое право оставаться на связи, и мы их в этом поддерживаем. Это настолько меняет сложившиеся подходы на рынке телеком-услуг, а также вызывает отклик со стороны людей, что мы решили отметить этот поворотный момент как День сотовой независимости», — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

День сотовой независимости, объявленный Билайном, призван подчеркнуть, что быть на связи — это больше не платная привилегия, а базовое право людей, и теперь его реализация может быть свободной, прозрачной и доступной для каждого.

*Би СТАРТ

**Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту Билайна, или при переносе своего номера от других операторов по MNP

Erid: 2VSb5xxNpru

Реклама. ИНН 7713076301

ПАО «ВымпелКом». beeline.ru


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 17:19, просмотров: 173, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Фестиваль «Мир звучит». Павел Шаромов // ONLINE 731
  2. На трассе под Сургутом погиб водитель легковушки 418
  3. Максим Слепов наградил сургутских учителей и воспитателей 417
  4. Слов нет 414
  5. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 401
  6. ​Письма Рахманинова, живая музыка и аншлаг в зале – так в Сургуте стартовал фестиваль «60 параллель» 332
  7. Окружное МВД выдворило 150 иностранных граждан за нарушение миграционных законов 314
  8. Представители Югры показали лучшие результаты по итогам защиты проектов программы «Время героев» 310
  9. ​Фатима Абдулаева: «Главный признак болезни Паркинсона ‒ замедленность движений, а не дрожь в руках» 302
  10. Педиатр сургутского перинатального центра Елена Яковенко удостоена награды федерального уровня 261
  1. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 3269
  2. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 3021
  3. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2806
  4. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2351
  5. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 2223
  6. ​Где концерты, Зин? 2198
  7. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 2197
  8. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 2061
  9. Повышение НДС – все нюансы 1928
  10. Огромные траты на школьные автобусы в Сургуте — одно последствий либеральной миграционной политики 1904
  1. Честная пятидневка 8956
  2. ​Опасные интернет-тренды 8666
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 7054
  4. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5530
  5. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4557
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4347
  7. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4114
  8. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 4084
  9. ​Самокаты на дне 3970
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 3946

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика