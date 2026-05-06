​Карго-культ в российской экономике: будем строить самолеты из соломы?

Если люди доверяют валюте, тогда на нее предъявляют спрос для сохранения сбережений, в том числе долгосрочных

​Карго-культ в российской экономике: будем строить самолеты из соломы?
Фото спикера

Периодически некоторые люди любят сравнивать количество денег в России и других странах. Берут объем денежной массы, например М2, и делят его на номинальный ВВП. Получается показатель монетизации экономики. Буквально — сколько денег в стране относительно размера экономики.

Вот пример расчета для отдельных стран в 4кв2025:

56% — Россия

71% — США

121% — Еврозона

Если посчитать его для большего количества государств, то можно заметить закономерность: в более развитых странах уровень монетизации выше.

Из этого начинают делать далеко идущие выводы. Якобы российская экономика задушена дефицитом денег. Накачай экономику рублями — и сразу же пойдет бурное развитие.

Есть ли в этом правда?

Подобные предложения очень напоминают карго-культ. Во время Второй мировой в Тихом океане американцы сбрасывали провизию на острова с самолетов, используя парашюты. Племена Меланезии это заметили и стали проводить ритуалы для призыва провизии: начали из соломы собирать самолеты, имитируя поведение американцев.

Точно также и с монетизацией. Отдельные личности смотрят на развитую финансовую систему США и видят, что там много денег. И думают: если российскому Центробанку тоже напечатать много денег, у нас будет такая же развитая финансовая система. И все мы станем богатыми.

На деле самолет из соломы никуда не полетит, а из печати бумажек не сделать финансовый системы. Монетарное стимулирование просто выльется в более высокую инфляцию.

Высокий уровень монетизации — это следствие и никак не причина развитой финансовой системы. Если люди доверяют валюте, тогда на нее предъявляют спрос для сохранения сбережений, в том числе долгосрочных. Для этого нужны многие десятилетия низкой инфляции, развитый и надежный банковский сектор, эффективный надзор, надежные права собственности и их судебная защита и так далее. Мимикрировать под конечный результат не выйдет.

P.S. Уровень монетизации плох и как индикатор развития финансовых рынков. Этот показатель весьма бестолковый, и на практике им практически не пользуются.

Оригинал

Кстати, Сбербанк ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2026 год и повысил ожидания по инфляции. По новой оценке, реальный ВВП по итогам года вырастет не на 1-1,5%, как ожидалось раньше, а лишь на 0,5-1%.

Прогноз по инфляции на конец 2026 года банк тоже пересмотрел в худшую сторону. Теперь в Сбербанке ожидают рост цен на уровне 6-6,5% вместо прежних 5-6%.


