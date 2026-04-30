Сбербанк ухудшил прогноз по ВВП России и повысил ожидания по инфляции на 2026 год

Сбербанк ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2026 год и повысил ожидания по инфляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя председателя правления и финансового директора банка Тараса Скворцова. По новой оценке, реальный ВВП по итогам года вырастет не на 1-1,5%, как ожидалось раньше, а лишь на 0,5-1%.

Прогноз по инфляции на конец 2026 года банк тоже пересмотрел в худшую сторону. Теперь в Сбербанке ожидают рост цен на уровне 6-6,5% вместо прежних 5-6%.

Как пояснил Тарас Скворцов, прогноз изменили с учетом текущей динамики ВВП и других макроэкономических показателей. По его словам, на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков Банк России, вероятно, будет осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики до конца года. Внутренние оценки Сбербанка предполагают, что к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12-13%.

Скворцов также сообщил, что, по оперативным данным «СберИндекса», обороты бизнеса впервые с 2022 года сократились за квартал на 2,2% в номинальном выражении. При этом в реальном выражении ситуация, по его словам, выглядит еще слабее.

Хуже всего динамика складывалась в добыче полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности. В розничной торговле и строительстве показатели пока остаются положительными, но темпы роста заметно замедлились по сравнению с предыдущим кварталом и прошлым годом.

Отдельно в банке отметили замедление потребления населения, которое раньше заметно поддерживало экономический рост. По словам Скворцова, реальные темпы роста потребительского спроса в первом квартале 2026 года снизились до 2,2%. В сегменте продовольственных товаров рост замедлился с 2,3% до 1,3%, а спрос на услуги остается относительно стабильным, хотя тоже растет медленнее.

Доходы населения, как уточнил топ-менеджер, в первом квартале 2026 года увеличились в среднем на 12,5% против 12,9% в конце 2025 года. Кроме того, замедлились темпы роста социальных выплат и пенсий.