Поздравление председателя Думы Сургута с Днем местного самоуправления

Уважаемые cургутяне! Сегодня − День местного самоуправления!

Этот праздник был учрежден для повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.

21 апреля 1785 года Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам, которая положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Появление этого дня в перечне государственных дат подчеркивает огромную роль органов власти, их значимость в решении важных задач.

Местное самоуправление − это основа народовластия и важнейший элемент публичной власти, обеспечивающий самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Благодаря усилиям муниципальных служащих, депутатов и всех, кто работает на благо нашего города и округа, реализуются проекты, направленные на улучшение качества жизни, развитие инфраструктуры, поддержку инициатив граждан. Ведь цель деятельности органов местного самоуправления одна − сделать жизнь каждого человека ещё лучше!

В этот день выражаю глубокую признательность всем, кто посвятил себя служению обществу, кто ежедневно трудится ради процветания своих муниципалитетов. Ваш профессионализм, ответственность и неравнодушие заслуживают самого высокого уважения! Пусть ваша работа всегда находит отклик и поддержку у жителей!