​Газ в мире есть − и много

Небольшая справка о мировых запасах и производстве газа

Сегодня хочу затронуть весьма интересную тему. Тема эта несколько политизирована и заставляет крепко задуматься о сути ряда процессов.

Сейчас об этом подзабыли, но в 90-е годы активно обсуждалась тема скорого исчерпания запасов нефти. Неизвестно, была ли это чья-то манипуляция, эксперты ошиблись или все происходило по принципу «один дурак сказал − публика подхватила», но только энергорынок ожидаемо отреагировал структурными изменениями. В частности, на смену нефти стал все больше приходить газ. В начале двухтысячных активно обсуждалось создание «энергетического кольца» Европы − замкнутого кольца газовых трубопроводов, что превращало Европу в самодостаточный в энергетическом плане регион. Кроме того, проектировались трубопроводы из стран Ближнего Востока. История этих проектов, впрочем, была не самой весёлой.

Про Северный поток все помнят. Но было еще кое-что.

Предполагалось построить ряд газопроводов (Саудовская Аравия − Иордания − Турция (2000 г.), Иран − Ирак − Сирия с перспективой прокладки трубы по дну Черного моря в Грецию).

В 2011 году был подписан трехсторонний меморандум Тегеран − Багдад − Дамаск. Но гражданская война в Сирии похоронила оба проекта.

Состоялся, несмотря на сопротивление США через Болгарию, только «Южный поток», ставший «Турецким».

Трубопровод в Европу должен был пройти через Ливию в Италию. Главным его идеологом был… Николя Саркози. Казалось бы, где Ливия, и где Саркози?.. Но это, наверное, совпадение, а то получается чистая конспирология. Тем не менее, совпадений слишком много. Похоже, труба кому-то сильно мешала.

Чтобы понять, что произошло, вернемся в 2007-2009 годы. Высокие цены на нефть сохраняются. Сланцевая революция в Америке. Газ Катара перенаправлен в Европу. Цены газа традиционно привязаны к ценам на нефть. Результат − договорный газопроводный газ оказывается в два раза дороже спотового. Странно. Но факт.

Начинается уход от нефтепродуктовой привязки газа к конкурентному ценообразованию. Возник новый энергетический сегмент, превосходящий нефтяной по уровню запасов. Можно предположить, что у США возникло искушение повторить фокус с «бумажной нефтью» и создать «бумажный газ», чтобы наполнить раздувшийся долларовый пузырь.

А таки что делать? Госдолг − не тетка. Пока газовые цены были привязаны к нефтяным и были вторичными, это было невозможно. Теперь оставалось только одно препятствие − труба. Пока газ в трубе, финансовый посредник особо и не нужен, ведь биржевой механизм ценообразования невозможен.

Зато необходимо правовое взаимодействие сторон, унификация тарифов, согласование кредитно-денежных систем, политические компромиссы. Соответственно, «царем горы» становится тот, кто обеспечивает режим безопасности − гарантии выполнения обязательств и в какой валюте будут страховаться риски.

Еще один риск − конфигурация газовых труб в Европе идеально вписывалась в китайскую инициативу «Один пояс − один путь».

Вот какие интересные выводы: борьба идет не с российским газом и начал ее не Трамп. Борьба, по сути, идет с трубой.

На фоне событий на Ближнем Востоке и сразу огромных опасений о том, что будет теперь с рынками, в частности нефти и газа, решил дать небольшую справку о мировых запасах и производстве газа.

Обещал продолжить тему. Вот вам интересная статистика.

С учетом геополитики и рисков на Ближнем Востоке логично посмотреть на базу − где вообще газ и кто его добывает.

Запасы газа (доказанные)

Глобально − порядка ~185-200 трлн куб.м. Три страны фактически доминируют:

  • Россия − ~37–48 трлн куб.м
  • Иран − ~32–34 трлн куб.м
  • Катар − ~24–25 трлн куб.м

Вместе − почти половина мировых запасов.

Далее идут:

  • Туркменистан − ~13 трлн куб.м
  • США − ~12-13 трлн куб.м
  • Китай − ~8-9 трлн куб.м
  • Страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак) − по 3-9 трлн куб.м

Важные нюансы по запасам

  • Ближний Восток + Россия = центр глобального газа
  • Запасы сильно концентрированы географически
  • «Доказанные запасы» − это только то, что экономически выгодно добывать сейчас, при существующих ценах и технологиях, а не весь ресурс

Потенциальные ресурсы (включая Арктику, шельф и труднодоступные регионы) значительно выше, но точно не оценены.

Добыча газа

Глобальная добыча − порядка ~4 трлн куб.м в год.

Крупнейшие производители:

  • США − ~1 000+ млрд куб.м в год
  • Россия − ~650–700 млрд куб.м
  • Иран − ~250 млрд куб.м
  • Китай − ~230 млрд куб.м
  • Катар − ~180 млрд куб.м

США — абсолютный лидер по добыче благодаря сланцевому газу.

Ближний Восток

Совокупная добыча региона − ~450-500 млрд куб.м. При этом регион имеет огромные запасы, но не является крупнейшим производителем. Потенциал роста добычи здесь один из самых высоких в мире.

Ключевые выводы

1. Запасы ≠ добыча. Ближний Восток и Россия доминируют по ресурсам, США − по фактической добыче.

2. Рынок газа уже не «жестко географический». СПГ + сланцевая революция изменили баланс.

3. Концентрация запасов остается высокой, что делает рынок чувствительным к геополитике.

Газ в мире есть − и много. Считается, что в мире разведана лишь четверть потенциально газоносных участков. Наибольшая вероятность открытия новых месторождений − в России, наименьшая − в Северной Америке: в Канаде и США уже все «расковыряли».

Коротко:

− газ сконцентрирован в нескольких регионах;

− добывается совсем не теми странами, где его больше;

− добывается столько, сколько его можно продать: есть рынок сбыта − есть добыча, нет − она сокращается.

С момента начала сланцевой революции, и даже раньше, с помощью катарского газа, который в основном добывался американскими компаниями, США начали агрессивный захват рынков. Сейчас основное американское месторождение истощается. Есть еще одно, но чтобы его освоить, потребуется много времени, усилий и денег. США важно сохранить рынки, с таким трудом завоеванные. Газ откуда-то нужно брать.

Теперь в отношении расхожего мнения, что у США здесь самые передовые технологии, а в России устаревшие, поэтому она проигрывает.

1. В добыче традиционного газа Россия технологически в числе передовых стран. Мы не добываем сланцевый газ, потому что нам и не надо.

2. У России нет технологии добычи газа на шельфе. Но ее и нет ни у кого.

3. Старое оборудование во всем мире на старых месторождениях. Пока месторождение активно разрабатывается, никто его не меняет. На новых — новое.

4. РФ критически зависит от западных технологий и оборудования в производстве СПГ. Вот здесь «собака и порылась». Россия была сосредоточена на трубопроводных технологиях − и понятно почему: газ в трубе надежнее и дешевле СПГ.

Американцы пересаживают весь мир на СПГ, другого они предложить не могут и, видимо, и не хотели бы. СПГ дороже по цене отсечения. С ним много мороки. Большие потери при транспортировке. Зато можно контролировать цены через биржу. В конечном счете − это современный вариант пиратства. Ветер в парусах, йо-хо-хо, бутылка рома и прочее. Если умеешь управлять биржевыми ценами, черный флаг тебе в руки.

Это вам не респектабельный газ в трубе: вот покупатель, вот продавец и между ними никакого финансового посредника.

Оригинал


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Кардиоцентре Сургута спасли ребенка, которому искали лечение за рубежом 313
  2. Прокуратура проверит состояние здания школы в Сургуте после перевода детей на дистант 288
  3. ​Геологам в Югре нужны цифровые навыки: аналитики рассказали, сколько платят и хватает ли специалистов 279
  4. ​В Тюменской области по просьбам жителей ремонтируют Детскую школу искусств 258
  5. ​На выставке «Тюмень Агро-2026» заключены контракты на 300 млн рублей 256
  6. ​В Тюменской области возводят 12 школ 255
  7. ​Правительство продлило запрет на публикацию данных о добыче нефти и газа до 2027 года 251
  8. ​Почти все школьники Югры занимаются спортом 230
  9. Югорчане смогут задать вопросы космонавту в Ханты-Мансийске 227
  10. ​Большинство жителей Югры довольны своим здоровьем 219
  1. Доктор, у меня это. Сахарный диабет // ONLINE 1725
  2. Барсов прав: намыв песка на Заячьем острове вместо превращения его в огромную рекреационную зону — очередной пример варварского освоения города 1543
  3. ​Utair увеличит число рейсов из городов Югры в летнем расписании 1426
  4. ​Ипотека становится сложнее: что изменится с 1 апреля? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1248
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 апреля? // АФИША 1238
  6. ​Экс-глава Сургута Вадим Шувалов планирует участвовать в выборах в Тюменскую областную думу 1219
  7. Памятные даты апреля 2026 года: люди, события, юбилеи 1202
  8. Минцифры готовит новые ограничения против VPN-сервисов 1184
  9. Сургутянам хочется почувствовать, что в вопросах застройки города чиновники встанут на их сторону, а не будут отстаивать интересы девелоперов 1150
  10. Власти Югры планируют ограничить поступление иностранных абитуриентов после скандала с поддельными аттестатами 1144
  1. Цветы с топором 9995
  2. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 9519
  3. ​Медицина для правильных 8859
  4. ​Вопрос на послезавтра 5434
  5. К середине марта в Югре ожидается потепление почти до нуля 3923
  6. Наконец Сургут приступил к освоению ядра центра города. Теперь вопрос в качестве архитектуры и наполнения 3038
  7. ​Как будет ездить новый автобус №17? Власти Сургута опубликовали схему движения 2782
  8. ​Елена Зинина: «Гематология изменилась радикально – это произошло буквально на нашей памяти» 2706
  9. «Кислые девки», корректура и день «будь противным» — почему 8 марта это далеко не только главный женский праздник 2554
  10. Сургутяне вновь могут пользоваться личным кабинетом на сайте Горводоканала 2543

