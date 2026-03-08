​Поздравление Губернатора Югры с Международным женским днем

Дорогие наши женщины! В один из самых трогательных и значимых праздников от лица всех мужчин Югры поздравляю вас с Международным женским днем.

Сегодня с особым трепетом и любовью мы говорим вам: «Спасибо!» Именно в вас наша главная сила. Вы создаете уют, превращая дом в крепость, где звучит детский смех и оттаивает душа после любого мороза.

Отдельная благодарность – нашим первым наставникам, друзьям и учителям жизни: нашим мамам и бабушкам. Мы помним ваши мудрые советы. Помним уроки доброты и честности. Вы подарили нам не только жизнь, но и пример, на который стоит равняться. Таким же теплом, такой же заботой и силой наполнены сердца всех женщин нашего округа.

Порой нам кажется, что для вас нет ничего невозможного. Вы успеваете согревать домашний очаг и созидать будущее нашего региона. Своим талантом, умом и неустанным трудом вы наравне с мужчинами каждый день делаете Югру лучше, внося значимый вклад в развитие округа во всех сферах.

В ходе специальной военной операции вся страна встала плечом к плечу перед лицом общих вызовов. Спасибо вам, что во времена серьезных испытаний служите опорой и вносите свой личный вклад в Победу.

Мы гордимся вами, вашей стойкостью и твердостью характера. Мы восхищаемся вашей удивительной способностью созидать и беречь самое дорогое. Вы не просто наша надежная команда по жизни. Вы – ее смысл и ее душа. Спасибо за тепло, которое делает Югру добрым домом для всех нас.

С праздником! С Международным женским днем!