На фоне кадрового дефицита в медицине сургутский медколледж продолжает работать в здании бывшего детского сада

История Сургутского медицинского училища началась в 1988 году, когда был открыт Сургутский филиал Ханты-Мансийского медучилища, а в 1989 году издан приказ об образовании самостоятельного Сургутского медицинского училища.

Проблему с материальной базой нового учебного медицинского заведения решили круто и радикально: тупо отобрали у нефтепроводного управления новое административно-производственное здание РДП (районного диспетчерского пункта).

В 1998 году медучилище отправили в освободившийся детсад («Метелица», кажется) по улице Фёдорова, 61/1. Впрочем, ранее медучилище вошло в состав СурГУ, а в 2019 году оно получило статус Института Среднего медицинского образования (ИСМО).

В настоящее время количество студентов ИСМО увеличилось с 650 до 900, а площади «детского сада», где они обитают, «не резиновые». Правда, часть занятий студенты ИСМО, говорят, проводят в Главном корпусе СурГУ (проспект Ленина, 1).

Так получилось, что округ в Югре строил много больниц и поликлиник мирового уровня, но подготовку среднего медицинского персонала вели в Сургуте в «детском саду». Потом прошла оптимизация, многие врачи и медсёстры ушли из медицины. Особенно пострадало первичное звено. Стали принимать врачей и медсестёр из ближнего зарубежья. Каков уровень подготовки таких врачей из среднеазиатских и прочих республик? Не знаю. Однако не секрет, что сдать экзамен там порой можно было «за три барана». И потому квалификация таких докторов в поликлиниках у обывателей вызывает сомнения ‒ уж слишком часто они достают смартфоны и консультируются с кем-то по телефону.

Впрочем, Минздрав РФ своим приказом разрешил на приемах в поликлиниках «сажать» фельдшеров вместо врачей с категорией. И здесь подготовка фельдшеров в ИСМО как никогда кстати.

Однако округ строительство учебного корпуса ИСМО, грубо говоря, забыл, вернее «забил». Ну да. Величайшим достижением Югры за последние пять лет, как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук в интервью СМИ, является мост «Звезда Оби». Можно ещё добавить, что «величайшим достижением» в медицине является окончание строительства Окружной больницы на 1 100 коек в Нижневартовске, которую начали строить за 4 млрд рублей в конце 2000-х годов, а ввели в строй к инаугурации губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука в сентябре 2024 года за сумму 30 млрд рублей.

Что касается бывшего здания морга, то начало его строительства совпало с дефолтом 1998 года, и по понятным причинам до 2001 года город не мог финансировать эту стройку, ибо сам элементарно выживал. А после изменился Бюджетный кодекс РФ ‒ город все деньги стал отдавать в округ, а назад получать «фигуру из трёх пальцев». Словом, здание не достроили. Таким образом, 180 млн рублей город затратил впустую. Теперь говорят, что надо 100 млн рублей затратить на его снос.

Кто виноват в разбазаривании бюджета? Виноват округ. Ну да. Округ сегодня принял этот недострой и землю в своё ведение и якобы будет строить здесь корпус медколледжа на существующем фундаменте. А строительную экспертизу фундамента они делать будут? Скорее всего, да, чем нет.

Как мне думается, округ это здание медколледжа будет строить долго. И вряд ли его вообще когда-то построит. С другой стороны, есть готовый закрытый строительный контур свечки «Газпрома», в завершение строительства которой необходимо вложить 6 млрд рублей. Немного. Не пора ли взять пример с РЖД и довести это здание до ума, переселив в него несколько тысяч местных чиновников, разбросанных ныне в десятках офисов по городу? Это более чем реально. Можно тому же округу взять кредит в банке и достроить наконец-то это административно-офисное здание. То, что освободится от «великого переселения» чиновников, отдать ИСМО. К примеру, то же одно из зданий на Энгельса, 8 или Энгельса, 10, которые можно использовать под корпус медицинского колледжа.

Варианты переселения ИСМО много. Но решение это лежит в плоскости самого высокого уровня ‒ в политической плоскости. Такие решения не на уровне города. А те, кто должны принимать такие решения в округе, пока не готовы их принимать, ибо они тоже привыкли «заглядывать из-за угла» и «озираться по сторонам». Проще им идти проторённой дорожкой, отложить решение по ИСМО, отправить его в долгое плавание с подводными рифами, камнями и скалами. Пример? Пожалуйста! Сургутский ж/д вокзал. Не прошло и десяти лет, как заговорили о реконструкции вокзала, а «воз и ныне там».

История с медколледжем из той же оперы. Здание-то морга снесут. Но здание медколледжа не построят.