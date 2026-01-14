Длинный новогодние выходные ломают привычный ритм «работа – дом – сон» и заставляют задуматься о смысле жизни

Новый год с елочкой – это детский праздник. Поэтому взрослые должны по смыслу после встречи Нового года 1 января явится на работу.

Бред, скажите вы. Да, но до 1947 года 1 января был рабочим днем. Но с 1947 года, согласно Указу ВС СССР, 1 января сделали праздничным нерабочим днем. Если 1 января приходился на выходной, то праздничный день не переносился, а пропадал. Так, было принято праздновать один день – 1 января до 1991 года.

Затем праздничным днем с 1993 года стало 2 января. Дальше – больше, сделали праздничные дни до 5 января. Так мы дошли до того, что ныне ввели 31 декабря нерабочим днем под соусом того, что «все равно никто не работает».

И вот итог: мы в 2026 году «отдохнули» аж 12 дней. Хорошо это или плохо? Хорошо. Можно переделать все домашние дела, сходить в общественные локации с детьми, выспаться и зарядиться на следующий год оптимизмом. Единственный минус – государственные и муниципальные органы тоже не работают. Никто не работает. Но не критично.

Почему тяжело впрягаться вновь в «телегу жизни»? Перестройка. Давеча, вернее 40 лет назад, Михаил Горбачев вверг страну в перестройку. И все. Государственный организм не выдержал. А человеческий организм выдержит, но его от трех до пяти дней поломает, как наркомана, которого лишили дозы. Первая неделя до 16 января будет тяжелая. А с 19 января все как «огурчики» побежим на работу. Жить можно! Жизнь прекрасна!

Даже советские рабочие и служащие, жившие без праздничного 1 января, после встречи Нового года утром похмелялись, закусывая огурцом или капустным рассолом, и как «огурчики» бодро бежали на работу. Страна ждала от них новых трудовых свершений и подвигов! Каждый день был на учете и времени. Всем катастрофически не хватало для выполнения планов и заданий Партии и Правительства.

Что касается нашего края, где нефтяная промышленность – непрерывное промышленное производство, то 1 января еще кто-то отдыхал, кому не на вахту… и хорош! 2 января трудовой Сургут «гудел». Нет, гудел не за праздничным застольем, а на буровых, на нефтепромыслах, на стройках жилья и нефтепроводов. В труде люди находили праздничный новогодний кураж, который доставлял им счастье.

То, что сегодня говорят психологи и биохимики про постновогодний синдром, про депрессию, про ломку всего организма и прочие неприятные ощущения и дискомфорт, – это следствие долгого перерыва человека от обычной жизни простого «маленького человека», который живет на автомате. Это почти робот. Это человек подневольный. Ритм его жизни: работа – дом – сон – работа. И так все 365 дней в году.

Затем что-то ломается в этой «робототехнике» и человек предоставлен сам себе 12 дней. И здесь ему приходит внезапно мысль: «Кто я есть? Для чего я живу? Какой смысл в прожитых годах? Счастлив ли я?». Есть время покопаться в себе. Есть повод начать новую жизнь в Новом году с «чистого листа». Ибо если ничего не менять в своей жизни, то все может кончится плохо.

Антон Чехов как-то писал: «Если человек не курит и не пьет, то невольно задумываешься, уж не сволочь ли он». Так может подумать после новогодних размышлений любой протрезвевший от новогоднего застолья человек: «А не сволочь ли я?». Я не призываю пить и курить.