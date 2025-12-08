В 2022-2024 годах экономика России росла на кредитном и бюджетном импульсах. Это помогло адаптироваться к санкциям. Но поддержка государства закончилась, а что дальше?

Этот год всех отрезвил: по итогам 4 квартала рост ВВП может составить всего лишь 0,1%.

Стратегию пора менять, и в правительстве это прекрасно понимают. Поэтому уже был анонсирован новый План структурных изменений в экономике до 2030 года.

Ключевые разделы:

изменение структуры занятости и потребления;

повышение инвестиционного климата и уровня технологического развития;

формирование новых возможностей внешней торговли;

рост эффективности в сфере обороны и безопасности;

совершенствование условий конкуренции.

План широкий: развивать высокотехнологичные отрасли, креативную экономику, туризм, применение робототехники и искусственного интеллекта, стимулировать внутренний спрос и выход на новые внешние рынки. Будет крайне интересно посмотреть конкретные цели и планы.

Пока в глаза бросается один нюанс — задач, кажется, слишком много. Нужна приоритетность. Этот вопрос поднимал еще Макаров, председатель думского комитета по бюджету, летом на ПМЭФ. Есть ли у нас приоритеты?

Мое мнение простое:

Результат стратегии развития будет лучше, если государство сосредоточится на узком круге наиболее высокотехнологичных отраслей, способных выйти на мировые рынки.

Меры поддержки будут эффективнее, если давать ее конкретным предприятиям под измеримые цели. И продлевать поддержку, только если они показывают результат.

Иначе мы можем получить печальную картину: вроде все свое, родное, а почти в каждой нише есть иностранный аналог — лучше и конкурентнее. Как итог, это будет требовать все новых и новых субсидий и ограничительных сборов. Тупиковая ветка.

Шансы достичь устойчивого развития будут гораздо выше, если государство будет создавать стимулы для бизнеса, но не подменять их. Сейчас главное препятствие кроется в институциональной сфере: для дорогостоящих инвестиций в технологические новации нужна уверенность, что отдача от этих вложений будет защищена правом собственности, работой независимых судов и жестко гарантироваться государством.

