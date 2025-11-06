Почему нынешнее озеленение Сургута не спасает город от серости и хаоса

Санитарная вырубка деревьев в городе необходима, несмотря на протесты жителей. Есть у нас некоторая категория жалостливых людей, которым и деревья жалко, и голубей они подкармливают, и бродячих котят и собак кормят и подбирают.

История с озеленением города полна контрастов. «Что имеем ‒ не храним, потерявши ‒ плачем». Хотя вряд ли плачем. При строительстве города безжалостно вырубали, вырубаем и будем вырубать массивы хвойных естественных многолетних деревьев. Пример – новая дорога на Тюменский тракт, да и вся эта зона на западе была некогда богата хвойными лесами, особенно в сторону ж/д вокзала.

Сохранение и вписывание ЖК в существующие лесные массивы, как вариант сохранения естественных лесов? Ни в коем разе! А сосна, кедр и ель растут долго. Другое дело – тополь! Десять лет – и вот уже взрослое дерево. Можно было понять первопроходцев, которые сажали тополя в своих новых микрорайонах, как нефтяники, которые строились почти на болоте с чахлыми низкорослыми соснами. Исключением были только места по берегам Бардаковки и Кедрового ручья, а остальные первые микрорайоны нефтяников и промзоны, примыкающие к ним – это были болота.

Многие не понимали нефтяников и даже показывали на них пальцем: «гы-гы-гы», «нефтяники в болота полезли». А вот энергетики молодцы! Энергетики в болота не полезли, а освоили «колхозное поле», начав здесь строить свои пятиэтажные капитальные дома, да и свои кирпичные девятиэтажные дома они тоже построили по берегу обской поймы.

А когда возникла необходимость в жилье для второго гиганта энергетики –ГРЭС-2, то они пробили снос. Но сегодня это бы назвали «КРТ Центра старого Сургута», где росли березки, рябинки, черемуха. Но надо отдать должное, что они сохранили оазис в виде «Детского парка» лесок нынешнего «Парка афганцев», ибо там была их контора – «Жилстрой» УС ГРЭС.

По этому леску, откуда брал исток один из притоков Саймы, который питался из окружающих болот – были проложены деревянные тротуары, люди сохранили растительный покров. Но труба, проложенная под дорогой, постепенно заилилась и так начались проблемы наполнения этого рукава Саймы естественными водами.

Но дело даже не в этом. На всех естественных речках и ручьях в городе основательно все испохабили, так что все они стали непроточными и загрязненными. На Кедровом ручье в советский период вырубили многовековые кедры, растущие от самой воды ради берегоукрепления набережной. Да и парк «Кедровый Лог» тоже оказался основательно вырублен.

То, что мы имеем сегодня в городе – зеленое лето, красивое и благоустроенное – на самом деле таковым не является. «Гранаты не той системы». Хорошо, что сегодня высаживают сирень вместо тополей. Но этого недостаточно. Три главные проспекта города: Ленина, Мира и Профсоюзов требуют срочной реновации. Труба, что идет по Мира-Пролетарскому должна быть срочно закопана.

Почему это необходимо делать немедленно? Потому что можно до посинения благоустраивать город новыми скверами, но вид этих трех главных городских магистралей пугает инвесторов, туристов и гостей города. Это магистрали из 20-го века. Их надо срочно реконструировать и сделать визитными карточками города.

Смотрите, округ тратит 100 миллиардов рублей на дороги и 80 миллиардов рублей на мост и на 45 км подъездов к нему. А Тюмень только на одну развязку под Московским трактом потратила 5,7 миллиарда рублей, а в городе с полумиллионным населением по проспекту Ленина, главной городской магистрали, все застыло в ступоре 80-х годов, когда эта магистраль связала как-то воедино все микрорайоны города.

Я помню, как помогал заселиться моему коллеге в дом «китайская стена» на Ленина, когда приходилось вещи его перевозить на Зил-157 («колун»). Это самый проходимый военный автомобиль «всех времен и народов», созданный по лекалам американского «Студебеккера». Но здесь было не проехать – сплошное болото. И слава тем, кто это болото одел в бетон.

Но этого сегодня недостаточно. Ливневая канализация у «Памятника основателям» не справляется. Болото никуда не делось. Поэтому все надо раскопать, весь проспект Ленина, и делать другую главную магистраль. Возможно, как Бульвар, выписав для него липы из Парижа.