Поздравление главы Сургута с Днем учителя

Дорогие педагоги!

В День учителя мы отдаем дань уважения вашему огромному труду на благо Сургута, Югры и России!

Труд педагога – это ежедневный подвиг, который требует не только профессионального мастерства, но и безграничной любви и душевной щедрости, мудрости и терпения. Ведь вам родители доверяют самое дорогое – своих детей. И именно вы, учителя, зажигаете новые звезды, помогая юным сургутянам раскрывать свои таланты.

Благодарю вас за самоотверженность и вдохновение. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успешных учеников и воспитанников, мира и любви!