Рассказываем о законах, которые вступят в силу в июне 2026 года

С июня в России начнут действовать новые правила в сфере миграции, оборота оружия, культурного наследия и социальной поддержки граждан. О ключевых изменениях законодательства рассказали в Госдуме.

25 мая

Механизм списания долгов для участников СВО

От обязательств по просроченным кредитам, в отношении которых есть судебный акт о взыскании, освободят участников СВО, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов. Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году.

Социальные гарантии для семей наших защитников

Семьи участников специальной военной операции освобождаются от уплаты государственной пошлины за регистрацию наследуемых транспортных средств.

Продление договоров аренды земельных участков для участников СВО

Договоры аренды или безвозмездного пользования земельными участками, которые предоставлены участникам СВО органами государственной власти или местного самоуправления, автоматически продлят на неопределенный срок.

1 июня

Повышение прозрачности ввоза товаров

К товарам, ввозимым в РФ с 1 июня 2026 года с территорий других государств − членов ЕАЭС, начинают применяться положения закона о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Этот механизм позволяет контролировать легальность таких товаров.

Сохранение объектов культурного наследия

ДОМ.РФ будет оказывать содействие в сохранении объектов культурного наследия, в том числе в обеспечении предоставления мер государственной поддержки. Для этого сведения об объектах культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, соберут в единой информационной системе. Органы охраны получат объективный инструмент контроля, а потенциальные инвесторы − достоверную информацию.

2 июня

Меры по усилению безопасности

Таможенные органы наделили полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам для защиты своих объектов и находящихся на них лиц.

Также законом уточнены порядок и сроки рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр уполномоченных экономических операторов, который дает право на льготы.

5 июня

Защита российских граждан за рубежом

Вооруженные Силы РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых наша страна не участвует.

Защита исторической правды

Профилактика правонарушений будет осуществляться в том числе по таким направлениям, как обеспечение защиты исторической правды, недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества, исполнение воинской обязанности и несение военной службы.

Дополнительные меры соцподдержки военнослужащих

Один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.

7 июня

Контроль за иностранными инвестициями

Виды деятельности, имеющие стратегическое значение, дополняются пользованием определенными участками недр и производством рыбной продукции. Сделки по приобретению иностранным инвестором активов и акций таких предприятий будут проходить согласование со специальной правительственной комиссией. Закон направлен на предупреждение рисков, связанных с вложением иностранных инвестиций в такие организации.

Геномная регистрация участников боевых действий

Обязательной государственной геномной регистрации будут подлежать военнослужащие, сотрудники войск национальной гвардии, органов внутренних дел, направляемые для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях.

14 июня

Порядок отбывания принудительных работ

Суд сможет выносить решения о заключении под стражу на срок до 30 суток осужденных, уклоняющихся от отбывания принудительных работ. Также предусматривает возможность продления до пяти суток срока возвращения осужденного к принудительным работам в исправительный центр в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, затрудняющих его обратный выезд в установленный срок.

Изменения в правилах оборота оружия

Запрещается оборот гражданского и служебного длинноствольного оружия с длиной ствола менее 30 см (ранее − 50 см) и общей длиной менее 70 см (ранее − 80 см). Уточнены ограничения хранения и использования спортивного оружия вне спортивных объектов.

28 июня

Ограничения для осужденных экстремистов

Осужденные, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также иностранные граждане и лица без гражданства направляются для отбывания наказания в исправительные учреждения в местах, определяемых ФСИН России. Ограничивается возможность их перевода в другие колонии.

Проведение космических съемок

Уточнены полномочия Правительства в части использования государственных космических аппаратов. Роскосмос утвердит порядок и условия приобретения данных, получаемых с негосударственных космических аппаратов для органов госвласти, местного самоуправления, подведомственных им учреждений.

30 июня

Совершенствование контроля за мигрантами

Эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства продлен до 31 декабря 2027 года. В его рамках во всех пунктах пропуска через госграницу РФ при наличии технической возможности у мигрантов собирают биометрические данные. Кроме того, иностранные граждане обязаны регистрироваться в специальном приложении RuID.

Информация взята с сайта duma.gov.ru