В Сургуте собрали средства на технику для бойцов СВО

Когда-то сургутяне собирали деньги на танки и самолеты для фронта − это было частью большого движения в годы Великой Отечественной войны. Спустя десятилетия горожане по-прежнему помогают бойцам, хоть и в других условиях. При участии руководителя поискового отряда «Журавушка», депутата Думы Сургута Виктора Рябчикова и семьи ветерана Бориса Проводникова собрали средства и вручили бойцам СВО автомобиль. Эта история получилась не только про конкретную помощь, но и про преемственность поколений и наглядную параллель с прошлым.

Дар − от друзей, близких и родных

Идея помощи бойцам СВО в Сургуте выросла из личной инициативы. Как рассказал Виктор Рябчиков, к нему обратилась семья ветерана Великой Отечественной войны Бориса Проводникова − с вопросом, как можно помочь фронту, но не просто перевести деньги, а сделать конкретное дело.

Выбор был неслучайным: депутат много лет руководит поисковым отрядом «Журавушка», лично знал многих сургутских ветеранов и дружил с семьей Проводниковых.

«Он на моем избирательном участке жил. Я долгое время занимался «Журавушкой», всех ветеранов знал, и с этой семьей был дружен. Я предложил им: давайте, мы для ребят готовим автомобили − находим, ремонтируем, отправляем. Посмотрим, что можно сделать», − поделился Рябчиков.

Вокруг этой идеи довольно быстро сформировалась инициативная группа. Вклад внесла семья Проводниковых, к проекту подключились и другие участники − волонтеры, общественные объединения, частные лица. Одними из первых включилось движение «Вяжем для солдат».

«Это одна из лучших команд в городе. Они очень много работают, и не сказать о них − значит не сказать ничего», − подчеркнул руководитель поискового отряда.

Именно через волонтеров удалось выйти на конкретное подразделение − Морской отряд, которым руководит Герой России с позывным «Пилигрим». По словам депутата, это мобильные группы, работающие на побережье и занимающиеся перехватом беспилотников.

«Они видят море, когда летят коптеры, особенно, когда их много. Есть опорные точки, есть передвижные группы, которые их стараются перехватывать», − пояснил он.