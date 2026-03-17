​Истории, в которых легко узнать себя: в «Порту» открылась выставка «Я ‒ творец» // ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сургуте открылась выставка «Я ‒ творец», которая рассказывает о внутреннем балансе и переломных моментах

​Истории, в которых легко узнать себя: в «Порту» открылась выставка «Я ‒ творец» // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: СИА-ПРЕСС

В культурном центре «Порт» в Сургуте открылась выставка известного сургутского художника Марии Волгиной «Я ‒ творец». На открытие пришли более ста человек ‒ в основном девушки.

С первого взгляда может показаться, что это выставка о женщинах. Но довольно быстро понимаешь ‒ она про состояния. Про те моменты, когда внутри человека все меняется, когда нужно принять решение, отпустить или остаться.

На полотнах художника изображены героини в переломных моментах своей жизни. Мария Волгина не только художник, но и практикующий психолог. Это чувствуется: работы не просто показывают, а скорее рассказывают истории.

У картин нет привычных названий ‒ вместо них авторские цитаты, которые становятся продолжением изображенного сюжета и задают тон восприятию.


Справа: «В ней есть то, что не купить и не отнять. То, что не зависит от настроения, погоды и слов. Просто есть. Как у тебя».

Каждое высказывание будто попадает в цель, помогает почувствовать то, что сложно сформулировать словами.

Слева: «Ей не нужно быть лучшей для кого-то. Она достаточно хороша для себя. Позволь и себе эту роскошь».

Посередине: «Она ушла в себя не от людей, а к себе. Пора и тебе навестить самого важного гостя».

Слева: «В ее внутренней тишине иногда звучит музыка. Не для других. Для себя. Чтобы помнить, что она жива».

Посередине: «Она знает, что уязвимость ‒ это не слабость, а вход в настоящую силу. Пора и тебе это вспомнить».

Каждая работа ‒ это отдельная история. Где-то собирательный образ, а иногда ‒ реальный опыт женщин, с которыми работала Мария Волгина.

«В глазах ‒ целая вселенная. Кто готов смотреть долго ‒ увидит звезды. Кто боится ‒ только темноту».

В некоторых картинах есть и личные переживания самого автора.

Слева: «Она не боится пустоты. Она заполняет ее собой ‒ и пустота становится пространством».

Посередине: «То, что мы прячем от мира, часто кричит громче всего внутри нас».

Справа: «Она позволяет себе ничего не доказывать. И в этом ‒ ее главная сила».

Главная мысль выставки, как отмечает художник, звучит так: «Твоя сила не в том, чтобы выдерживать непомерные тяжести. Твоя сила ‒ в способности быть расслабленной посреди шторма. Быть в ладу с собой ‒ это не отсутствие проблем. Это умение создать внутри себя такой островок тишины, куда не долетают чужие голоса, критика и ожидания».

«Выход часто прячется в тишине. Когда затихает паника, когда замолкают чужие голоса ‒ тогда становится слышно, куда идти».

В конце экспозиции размещена интерактивная инсталляция. Каждый посетитель может мысленно задать вопрос и вытянуть одну метафорическую карту ‒ на ней будет ответ или подсказка. Простое действие, но многие задерживаются здесь дольше, чем у картин.

Выставка «Я ‒ творец» ‒ это не столько про искусство, сколько про внутренний опыт. И, судя по количеству гостей на открытии, такой формат откликается многим.

Слева: «Она не ждала, что кто-то откроет ей дверь. Она сама научилась их открывать. Даже те, которые казались замурованными».

Посередине: «Она не просто нашла выход. Она нашла себя. Ту, которая больше не боится темноты, потому что знает: в любой темноте есть дверь. Нужно просто уметь ее нащупать».

Справа: «Она не искала легких путей. Она искала свой. И нашла. Потому что не переставала искать».

Выставка будет работать в культурном центре «Порт» до 12 апреля. Информация по телефону: 24-25-62. Стоимость билета ‒ от 100 рублей. 12+


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Госдума может закрыть дыру в законодательстве, которая позволяет «замораживать» россиян за долги 384
  2. Правительство России планирует выдворять мигрантов за участие в митингах и мелкое хулиганство 378
  3. В Белом Яру кровля двухэтажного дома рухнула под весом снега. Прокуратура проверяет УК 366
  4. Правительство Югры разрешило самозанятым использовать иномарки в такси при двух условиях 356
  5. Фестиваль кинодебютов «Дух огня» завершился. Руслан Кухарук анонсировал следующий — юбилейный 329
  6. ​На базе Тюменского индустриального университета реализован пилотный курс обучения для лаборантов химического анализа ПАО «Транснефть» 306
  7. В Сургуте второй день подряд не работает часть светофоров 300
  8. ​Школы, скверы и поликлиники: о чем говорят депутаты Думы Сургута с жителями 280
  9. В Сургуте пройдет концерт по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией 278
  10. ​Почему популярны большие букеты: от 100 и более цветов 266
  1. ​Медицина для правильных 2341
  2. Цветы с топором 2334
  3. В Сургуте водитель сливал нечистоты на Заячьем острове. Его поймали 1866
  4. Наконец Сургут приступил к освоению ядра центра города. Теперь вопрос в качестве архитектуры и наполнения 1701
  5. Суд по уголовному делу против экс-главы Андрея Филатова пройдет в Сургуте. Его с сообщниками подозревают в получении 130 млн рублей 1546
  6. ​Очерки провинциальной жизни. Юрий Шеров // ONLINE 1504
  7. ​Елена Зинина: «Гематология изменилась радикально – это произошло буквально на нашей памяти» 1445
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 марта? // АФИША 1431
  9. Ч​то нужно знать, чтобы избежать судебных тяжб по коммунальным услугам? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1282
  10. Правительство Югры продлило выплаты участникам СВО и упростило подачу заявлений 1282
  1. ​Маленькое напоминание 10759
  2. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 8446
  3. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 5626
  4. «Из -21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране 3804
  5. ​Новые сроки оплаты ЖКХ, борьба с мошенниками, блокировка сайтов: что изменится в марте 3638
  6. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3350
  7. Обсуждать и согласовывать проекты КРТ должны и местные депутаты, и жители Югры 2972
  8. К середине марта в Югре ожидается потепление почти до нуля 2952
  9. ​В Сургуте на пяти улицах отключат свет с 2 по 6 марта 2789
  10. ​Здание морга в Сургуте снесут. Но здание медколледжа не построят 2755

