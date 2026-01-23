От науки к многоэтажкам: что происходит с НТЦ в Сургуте

Федеральный застройщик «Самолет» получил разрешение на масштабную застройку территории научно-технического центра «Юнити-Парк» в Сургуте. Около 160 тысяч квадратных метров жилья, подземный паркинг, коммерция, школа, детский сад, бассейн — и в качестве «обременения» проект университета и общежитий.

Но где в этой схеме сама наука? И не станет ли НТЦ очередным жилым микрорайоном с декларативной социальной нагрузкой? В этом выпуске журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему проект НТЦ так и не обрел внятной логики за 10 лет, зачем крупнейшему девелоперу страны проектировать университет, что будет с социальной инфраструктурой этого района и кто ее оплатит.

Д.Щ.: Федеральный застройщик «Самолет» все-таки должен зайти в Сургут, и не просто в Сургут, а на территорию самого загадочного объекта, самой загадочной территории нашего города — научно-технического центра «Юнити-Парк». По крайней мере, об этом пишут СМИ, что «Самолет» уже получил разрешение на застройку 160 тысяч квадратных метров жилья с подземным паркингом, с коммерческими помещениями. Там еще должен появиться детский сад, школа, бассейн. И плюс эта компания должна спроектировать и безвозмездно передать округу проект университета, двух общежитий и всяких других интересных вещей. Обсудим эту историю сегодня, что происходит с нашим НТЦ. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Т.С.: Привет, Дима, привет, всем друзья.

Д.Щ.: Разрешения на выход на строительные площадки были выданы, как говорят, еще в 2025 году, где-то ближе к концу, но пока еще нет подробных данных о том, как вообще «Самолет» будет строиться, когда он выйдет, собственно, вбивать сваи, расчищать участки и заниматься всякими прочими делами. Тем не менее, мы уже понимаем, что эта большая-большая штука у нас в городе появится. Как ты видишь логику развития НТЦ? Не кажется ли тебе, что для этого, собственно говоря, все и затевалось, и не закончится ли все на этом, собственно говоря, на строительстве вот этих вот, освоении всех этих участков под жилье и какие-то прочие точки зарабатывания денег?

Т.С.: Вообще словосочетание «логика развития НТЦ» звучит как оксюморон, правда? Несколько. Мы больше 10 лет ищем эту самую логику, и она все не обнаруживается. И я думаю, не мы одни такие любопытствующие в поисках логики НТЦ. Вероятнее всего, когда на определенном уровне руководства либо регионального, либо федерального окончательно станет ясно, что НТЦ не состоится и что надо либо спасать репутацию инициаторов НТЦ каким-то образом, либо спасать репутацию самого НТЦ, останется несколько объектов так или иначе связанных с наукой. Для этого прикрытия существует у нас Сургутский Государственный университет, под него можно подвести любую научную деятельность, назвать это научной лабораторией, кампусом, корпусами университета. И на этом проект, видимо, свернут, потому что теперь уже по прошествии такого огромного количества времени, которым Югра озабочена созданием НТЦ, совершенно понятно, что проект просто не идет. Либо он идет в никуда.

Но это же ясно, да? Больше 10 лет проекту. Колоссальные бюджетные средства в этот проект были направлены просто на финансирование, например, оргкомитета, какого-то административно-управленческого аппарата, который создавал те самые проекты. Вот ты сейчас упомянул о том, что одно из обременений группы «Самолет» — это аж предоставить проект, как это называется правильно?

Д.Щ.: То есть здание университета должно там появиться. И общежитие.

Т.С.: У университета здание есть. У Сургутского Государственного университета есть огромное прекрасное здание, и не одно.

Д.Щ.: Видимо, какое-то еще хотят поставить там.

Т.С.: Речь идет, видимо, о каких-то дополнительных корпусах. Хорошо, пускай. Но ведь уже НТЦ создавался как центр по развитию науки. То есть он, собственно, так и называется, ну, назывался, я уже запутался в названиях, «научно-технический центр». И вот первая та организация, управляющая, которая занималась НТЦ, рисовала эти проекты. Все это мы уже проходили. Сотни миллионов рублей из федерального бюджета, из регионального бюджета были направлены на то, чтобы то, что называется НТЦ, имело всю необходимую проектную документацию. Логично?

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: Почему коммерческий застройщик жилья должен делать документацию, проектную документацию на корпус или главный корпус, или очередной корпус Сургутского государственного университета?

Д.Щ.: Ну интересно, какой у него опыт в проектировании подобных зданий — это тоже немаловажная, на самом деле, штуковина.

Т.С.: Немаловажная. То есть это крупнейший в стране застройщик массового жилья, группа «Самолет». Вот если мы ездим по окраинам Москвы, Новой Москвы, перемещаемся в Московскую область, то видим вот эти вот целые города однотипного, одинакового высотного жилья. Во дворы этого жилья заезжать не рекомендуется, там можно просто исчезнуть, там нету жизни для людей, это все жизнь для девелоперов. Но вот эта вот, вот эта группа «Самолет» будет застраивать одну из ключевых территорий Сургута.

Напоминаю, что это берег великой реки, огромной реки, очень важной реки. Эта та часть города, которая развивается вот в эту, в эту сторону Сургут идет. То есть это должна быть какая-то визитная карточка. И задумка создать НТЦ в этой части города, она, конечно же, привлекательна, она правильна, она остроумная.

То есть Сургут, если вообще кем-то предполагалось всерьез, а не только вот самыми первыми инициаторами этого проекта, кто стоял у истоков идейно, вот группа компаний, финансово-промышленная, как она правильно называется, ну, «Сургутгазстрой», в общем. Вот если кто-то, кроме «Сургутгазстроя», представлял себе, как должно выглядеть НТЦ, то точно оно не должно выглядеть так, как оно вот сейчас начнет реализовываться, если группа «Самолет» зайдет строить там жилье. Мы увидим очередные многоэтажные жилые одинаковые дома. Ну, они будут обклеены каким-то другим фасадом, суть от этого не меняется. А само-то НТЦ где, действительно? Вот просто интересно.

То есть вот про жилье мы теперь уже чувствуем конкретику, мы ее видим. Вот оно, жилье. Более того, это опять не жилье ни бизнес-класса, ни, боюсь даже употреблять слово, какого-то элитного уровня. Скажем так, это не жилье для тех, кто хотел бы связывать свою судьбу с Сургутом. Не предлагают для этой категории населения, которая, в общем-то, создает рабочие места, думает, думает о будущем территории. Вот для этой категории населения нету у нас возможности жить. Но для тех, кто будет перебиваться, брать ипотеку на три поколения вперед ради студии несчастной, вот для них у нас все условия создаются.

Д.Щ.: Да, я думаю, может быть, все-таки это надо повыяснять. Мы зададим вопросы сургутскому департаменту градостроительства, сургутским депутатам, которые могут быть в теме этой истории. Потому что уж в случае с НТЦ сам бог велел построить что-то более-менее приличное, потому что территория с видом на Обь в таком престижном месте. То есть чисто теоретически, чисто теоретически там должны строить что-то среднеклассовое, ну как минимум. А как максимум что-то получше. Опять же, умеет ли это делать «Самолет» — это вопрос.

Т.С.: Ну, там построят несколько общежитий для студентов, для преподавателей. Вот бывший ректор университета Назин мечтал построить там коттеджный поселок. Его обсмеивали, и при всем моем критическом отношении к этой персоне, я с ним согласен. А почему, собственно, нельзя строить дома для местной элиты? Вообще кто будет Сургутом руководить? Вот постоянно временщики? Ну мы ж эту галерею вот наших управленцев просто не можем запомнить. Сейчас вот спроси: «А вы знаете, кто городом вот в данный момент управляет?» Ну, я думаю, кроме Максима Слепова, ведь не назовут ни одной фамилии. Ну а как формировать элиту? Как формировать тех людей, которые связывают свою судьбу с городом, готовы работать на этот город, готовы быть управленцами этого города на ближайшие 10, 15, 20, 30 лет? Это же нормальная вещь.

То есть все-таки группа «Самолет», наверно, строит прекрасно, быстро, много, молодцы. Нельзя сказать, что это восхитительные архитектурные сооружения, которые войдут в учебники по архитектуре. Ну, опять-таки, войдут, но смотря в какую главу. Но мы сейчас на данный момент, повторюсь, не имеем ничего внятного про науку, кроме деклараций. Конечно, на бумагах все написано. Но просто финансировать такие проекты, как НТЦ... А напомню, что проектом НТЦ в определенной степени занимается федеральная власть. Президент Путин поручил или попросил главу «Роснефти» Игоря Сечина участвовать в генетическом направлении научно-технического центра. Это серьезная вещь, это очень серьезная вещь. То есть, значит, НТЦ тем или иным образом будут вытягивать. Но все остальное-то нам неясно. Вот если сейчас пригласить на большое обстоятельное интервью руководителей Сургутского государственного университета и просто задать вопросы: что там будет? Как вы это видите? Что вы знаете об этом? Мы не услышим конкретики.

В том числе по той причине, что, я более чем себе допускаю это, будет сказано: «Это уровень не нашей компетенции, это субъект федерации, давайте спрашивать там». Но ведь мы и от субъекта федерации ничего не слышим. И мы от тех, кто управляет этим НТЦ... Там же есть какая-то структура.

Д.Щ.: Фонд, который управляет НТЦ, переехал из Сургута в Ханты-Мансийск, насколько я помню.

Т.С.: Ну кто-то же там есть, там есть какие-то люди, они каждый месяц получают немаленькую зарплату. А чтобы платить ту немаленькую зарплату, немаленькие бюджеты выделяются там из регионального бюджета. Значит, какой-то там есть мозг, мозг. Он должен знать, что такое НТЦ. Пока мы видим, да, вот первое строение такое черного цвета там, возле ледовой арены, построено.

Д.Щ.: Это геномный центр, судя по всему.

Т.С.: Ну прекрасно. 10 лет проекту. Вот такой объект строится за год. Плюс еще год на спецоборудование внутри. Но пока мы не видим какой-то там выдающейся архитектуры, на самом деле. Здание и здание, такие автосалоны стоят. Любой предприниматель, у которого есть больше миллиона долларов, может такое вот спроектировать и построить. А НТЦ-то мы не видим. А «Самолет» мы уже видим. Вот уже «Самолету» готовится взлетно-посадочная полоса, чтобы он сюда приземлялся и строил коммерческое жилье.

Поэтому вопросов так много, они такие интересные, а ответов на них нет, что терзают смутные сомнения: действительно, не закончится ли все это достаточно нетривиальным коммерческим проектом заходом... Опять-таки без конкурсов, заметим.

Д.Щ.: Да, кстати, без конкурса, да. Это важно.

Т.С.: Без конкурсов. Это очень плохая вещь. Вот это вот, кстати, еще один аспект: а почему у нас крупнейшие девелоперы без конкурсов заходят на территории? Почему они просто не покупают участки земли за миллиарды, которые идут прямую, впрямую в бюджет, и не строят там прекрасные, замечательные проекты свои? Вот такие интересные обременения — построить детский садик. Так ты там, как девелопер, выручишь на этом объекте несколько десятков миллиардов рублей, ну я даже думаю, больше. А детский садик — ну миллиард. А почему такое обременение — детский садик?

Д.Щ.: Я еще, я еще немного переживаю, знаешь, за судьбу садика и школы, и что там еще. Потому что в какой-то момент, например, там, где «Брусника» построила свой «Новин» на Киртбая. В какой-то момент люди сидели и ждали, потому что они думали, что сейчас «Брусника» им там построит школу и детский садик. А выяснилось, что «Брусника» не подписывалась строить школу и детский садик, она подписывалась их спроектировать, а построить их должен город или округ. Я боюсь, как бы не выяснилось, что «Самолет» тоже с барского плеча скинет проект школы и детского сада и скажет: «Ну все, ребят, давайте за бюджет отстраивайтесь тут как хотите. Мы жилье построили, теперь ваша очередь».

Т.С.: Ну так и будет. Мы же видим тенденцию. Мы же видим, что везде, во всех микрорайонах новых острый дефицит объектов соцкультбыта, объектов образования, здравоохранения. Я уже молчу, я уже заткнулся с этими библиотеками, театрами, планетариями. Просто мне кажется, вообще человек, который, рассуждая о том, что надо строить, называющий эти объекты, он выглядит каким-то дурачком, да? Вот чиновники смотрят на него: «Какой планетарий? Ты о чем? Нет-нет-нет, мы вот сейчас заставим крупнейшего в стране девелопера спроектировать нам школу и корпус университета. Вот и вот на этом социальная функция города закончена. Мы свою хотелку крупнейшему девелоперу страны озвучили».

Вот скажите, пожалуйста, это что за отношение города самого к себе? По отношению к самому себе. Как это? То есть город должен принципиально менять подобные позиции. Город должен говорить: «Здесь без райского уголка ты даже колышка не вобьешь. Не важно, как ты называешься. Не важно, крупнейший ты девелопер или не крупнейший. Нам здесь надо то-то, то-то, то-то, то-то. Мы хотим в городе развить культуру, мы хотим в городе развить социальную среду, мы хотим в городе сделать так, чтобы люди отсюда не уезжали. А сюда не приезжали те, кто нам не нужен, которых надо бесконечно кормить, платить пособия, которые тут лечатся, рожают, забирают места в детских садах. Мы хотим вот так вот поменять свою политику».

Но мы же видим, что она так не формулируется. Мы видим, что сверхлояльные условия выставляются, так называемые условия, в кавычках, для девелоперов, совершенно не выгодные городу. Город получает с гулькин нос каждый раз. Жители, потом заселяющиеся в эти новые дома, страдают от отсутствия элементарной инфраструктуры. Ну и, собственно, вся социальная инфраструктура сводится к тому, что первые этажи, которые принадлежат девелоперам же (они потом это все заводят на свои управляющие компании), первые этажи превращаются в бесконечные пивнушки, «Красное&Белое», аптеки, продажи вейпов и так далее и тому подобное. Вот такая у нас социальная инфраструктура.

А город говорит: «Мы не можем повлиять на девелопера». Да как же вы не можете повлиять? Вы можете повлиять. Вы его не запускайте бесплатно на свою территорию, не отдавайте самые лакомые куски бесплатно. Я понимаю, бесплатно надо запустить того, кто построит, извините, планетарий. Вот тебе бесплатно кусок земли, и еще что ты хочешь от нас бесплатно — только сделай тут планетарий, пожалуйста. А вот здесь вот нам сделай театр. А вот здесь поставь «Петрушку». Бесплатно. И никаких ограничений в твоем творчестве. И пойдем выбивать тебе деньги на самый лучший в мире проект. Вот это вот я понимаю условия.

А когда застройщику однотипного жилья дают бесплатно несколько гектаров, чтобы он потом изобразил проект, который у него лежит в архивах... Понятно, что административные здания любой девелопер имеет просто в своей базе. Ну, они их строят. Что такое корпус университета? Переделал корпус школы, немножко адаптировал — вот тебе корпус университета. Договорные условия соблюдены.

В общем, друзья, очень все интересно. Надеюсь, что не только журналистам, надеюсь, что не только общественности. Потому что, вот читая все эти новости, я думаю: а когда мы услышим, наконец, какие-нибудь громкие новости вот по этому поводу из компетентных органов? Потому что вопросов все больше.

Д.Щ.: Ну что ж, друзья, пожалуйста, высказывайтесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как обычно, расшифровка этого разговора будет на siapress.ru, ссылка в описании.