Как ключевая ставка сдерживает инфляцию?

Центральный банк повышает ставку не для того, чтобы «сбить» цены на конкретные товары
«Евгений Борисович, Вы писали, что к концу года инфляция может достичь 5,5–6,0%. Я сравнил свои чеки за январь и декабрь — корзина почти та же, а рост цен заметно выше. Почему?»

Сразу скажу: намеренно вас никто не обманывает.

Росстат рассчитывает инфляцию на основе ограниченного набора товаров. Мы же с вами судим о росте цен по собственным расходам и ощущениям от уровня жизни.

Отвечу на еще один частый вопрос: как повышение ключевой ставки помогает снизить инфляцию в целом?

Механизм в теории такой. Ставка растет. Меньше берется кредитов, больше денег население кладет в банки под процент. Снижается спрос на товары и услуги. Снижается инфляция.

У многих эта схема вызывает недоверие. Ведь в реальности мы не перестанем есть, пить или заправлять машины только потому, что кредиты стали дороже.

Но на деле этого и не надо. Центральный банк повышает ставку не для того, чтобы «сбить» цены на конкретные товары. Его цель — сдержать ускорение инфляции во всей экономике.

  • С повышением ставки кредиты для бизнеса и населения становятся менее доступными. В итоге люди в среднем меньше тратят, а проекты откладываются, и экономика начинает остывать. Плюс, когда спрос не давит на предложение, стабилизируется и инфляция.
  • Кроме того, жесткая монетарная политика помогает снизить инфляционные ожидания, а это уже помогает сдержать рост цен. Ведь высокие инфляционные ожидания разгоняют инфляцию: одни, например, повышают стоимость товаров, другие просят больше зарплату. Жесткая позиция регулятора должна сдерживать этот процесс.
  • Наконец, высокая ставка поддерживает рубль. Рублевые активы становятся привлекательнее, приток капитала усиливается, курс укрепляется. А крепкая нацвалюта — это более дешевый импорт.

Получится ли у регулятора достичь цели в этом году?

Мы ждем инфляцию в районе 4,8–5,2% — снова выше цели в 4% из-за роста налогов и тарифов. То есть польза от высокой ставки есть, еще бы новые шоки не мешали…

Alkonowa1ow
Сегодня в 15:34
Почему ООН - «не настоящая»? Потому что Генсек ООН и Большинство в ООН «пляшут под дудку» ЕС и используют двойные стандарты в принятии важнейших международных решений. «Свято место пусто не бывает» и Дональд Трамп формирует альтернативу ООН в виде Совета Мира по Газе. В Совет Мира уже вошёл Президент Казахстана Токаев и поступило предложение от Президента США Трампа войти в состав Совета Президенту РФ В.В. Путину. Как заметил пресс- секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, обсуждая мнения экспертов, что «если Трамп присоединит к США Гренландию (без обсуждения хорошо это или плохо) это он войдёт не только в Историю США, но и войдёт в мировую историю».
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:31
Покупка Гренландия может обойтись США в 700 миллиардов долларов считают некоторые аналитики. Напомню, что США решительно настроена на сделке по покупке Гренландии и вводит против стран ЕС, несогласных с продажей острова таможенные пошлины в размере 10% с 1 февраля 2026 года и 25% с 1 июня 2026 г. Площадь Гренландии 2,16 миллиона км2, что составляет площадь более 4 территорий Югры. Вся площадь острова покрыта льдом толщиной 3400 м. Лишь узкая прибрежная полоска 80 км омываемая океанами лишена льда. Население Гренландии составляет 56700 человек, среди которых 90% эскимосы гренландского происхождения.
