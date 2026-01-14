История Владимира Попушоя, специалиста по работе с коренным населением НГДУ «Комсомольскнефть»

Завершился Год исторического наследия в Югре. Подводя его итоги, хочется уделить внимание одному из важнейших направлений деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» – работе с коренным населением. В НГДУ «Комсомольскнефть» много лет за неё отвечает Владимир Георгиевич Попушой.

Сургутский район для нашего героя стал второй Родиной: после службы в армии в 1993 году Владимир Попушой приехал в таёжный край из города Комрат бывшей Молдавской ССР.

Первое время работал в найме – в бригаде по заготовке леса. В январе 1995-го был принят в организованную при администрации сельсовета деревни Русскинской пожарную команду (сегодня является частью ОГПС-7 ХМАО-Югры). Согласно штатному расписанию, в неё входили 2 водителя (в том числе Владимир Попушой) и 4 пожарных. Дежурства проходили в небольшом помещение прямо в здании администрации, а единственный автомобиль АЦ УРАЛ 375 размещался в холодном гараже (зимой вода в ёмкости замерзала, в случае пожара её забирали из водоёма при помощи пожарного крана).

В начале 2000-х занял должность специалиста по работе с коренным населением в администрации деревни Русскинской, параллельно получил высшее образование в СурГУ по специальности «экология». Эти 10 трудовых лет позволили Владимиру Попушою хорошо узнать людей, проживающих на хантыйских угодьях, научиться их понимать, сформировать тёплое к ним отношение, заслужить искреннее доверие.

Не удивительно, что специалист с таким опытом и отношением к делу получил приглашение на трудоустройство в Сургутнефтегаз: заместитель начальника НГДУ «Комсомольскнефть» (впоследствии глава Сургутского района) Валерий Николаевич Деменков и начальник отдела по работе с коренным населением в управлении по землепользованию Сургутнефтегаза Дмитрий Анатольевич Фетисов предложили Владимиру Георгиевичу занять должность ведущего инженера группы по работе с коренным населением отдела организации обслуживания производства (ОООП) НГДУ «Комсомольскнефть» (на тот момент возглавляла этот отдел Зурет Касимовна Гаижева, а НГДУ руководил Байзет Юнусович Мугу).

С тех пор направление деятельности Владимира Попушоя изменило ракурс: если в сельсовете деревни он защищал интересы коренных жителей, то в коллективе нефтяников старается найти баланс в решении вопросов между владельцами родовых угодий и недропользователями. Осваиваясь в новом амплуа, Владимир Георгиевич черпал новые знания в общении с опытными руководителями и кураторами своей работы, а также в продолжении тесного сотрудничества со специалистами отдела недропользования, экологии и природных ресурсов администрации Сургутского района и департамента недропользования ХМАО – Югры.

Большая часть работы Владимира Георгиевича представляет собой служебные командировки по Сургутскому району. В конечном итоге он своевременно заключает договора об использовании участков в составе земель территорий традиционного природопользования для целей недропользования и формулирует условия компенсации главам проживающих на этих территориях семей. Владимир Георгиевич занимается подготовкой необходимых документов, осуществляет контроль за расходованием закупленных для коренных жителей материально-технических ресурсов, а главное – за соблюдением всех законов, а также нормативно-правовых актов, установленных в Сургутнефтегазе и условий подписанных договоров, предотвращающих возникновения судебных, налоговых, финансовых рисков.

Специфика его работы уникальна. Один из примеров решения сложнейшей задачи завершился буквально под Новый год. Представьте, что согласовываемый объект находится в границах территории родового угодья, но его избушка стоит в достаточном отдалении, а в непосредственной близи от предполагаемого лицензионного участка размещается территория традиционного природопользования другого семейства ханты. Соответственно, возможные промышленные работы могут отразиться на жизнедеятельности не столько потенциального контрагента (хозяина территории), сколько случайного участника событий. И задача специалиста – соблюсти права и третьего лица, не навредить этой семье и найти компромисс в соблюдении всесторонних интересов. Эти непростые дипломатические переговоры могут занять около года, а реализация всех намеченных планов – и того дольше. Самые оперативные эпизоды в работе группы по работе с коренным населением, как шутит Владимир Георгиевич, пожалуй, только выдача новогодних подарков более 200 коренным жителям, хозяйственная деятельность которых пересекается с работой на промысле НГДУ «Комсомольскнефть».

«Официально деловые контакты мы поддерживаем с главами родовых угодий, но, как правило, общаемся со всеми членами их семей, – уточняет мой собеседник. – И каждого нужно выслушать, услышать, понять его проблему, разобраться в сути вопроса. Зачастую, людям, постоянно проживающим в лесу, нужно элементарное содействие в бытовых моментах. Например, семья находится на стойбище, а в доме, который в её собственности (д.Русскинская) отключили электроэнергию, и глава угодий не может самостоятельно выйти на соответствующие службы. А в случае заболевания – записаться к врачу и так далее. Очень значимо обеспечение таёжных жителей бытовым оборудованием или повседневным транспортом: скажем, снегоход ханты используют повседневно – в поиске оленей, подвозе к избушке воды или заготовленных дров, для поездки в населённые пункты за продуктами и тому подобном. Конечно, я день и ночь на связи с каждым партнёром из числа коренных жителей. И очень важно при таком звонке откликнуться незамедлительно, ведь неожиданная просьба из тайги о доставке человека в нужное место, в нужную минуту может быть вопросом жизни и смерти. Но даже если ситуация не столь критична, я стараюсь предпринять всё, что в моих силах, чтобы помочь обратившемуся: кто знает, возможно завтра его помощь потребуется и мне».

51 семья из числа партнёров НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» ведёт традиционный образ жизни на стойбищах, расположенных в окрестностях Русскинской, Ульт-Ягуна, Тром-Агана, Лянтора, Нижнесортымского и других населённых пунктов Сургутского района: то есть главы угодий, имеющие большое поголовье оленей, стараются занять и соответствующие места для их выпаса летом и весной – пастбища на отдалённых от угодий участках с хорошей кормовой базой и условиями для содержания животных.

Дети коренных народов получают образование в современной школе-интернате, затем возвращаются к истокам, либо стараются освоить востребованные профессии, трудоустроится, в том числе в нефтегазодобывающие управления. У многих неплохо получается реализовать себя в выбранном направлении. В коллективе НГДУ «Комсомольскнефть» есть несколько таких работников: например, братья Короб – Геннадий Олегович и Илья Олегович из КЦДНГ №5. Кстати, такие представители коренного населения, иногда помогают специалистам ОООП вести диалог с жителями стойбищ.

«Вообще, в большой и многогранной работе, направленной на поддержание традиционной хозяйственной деятельности, задействована целая команда, – подчёркивает Владимир Георгиевич. – В разных вопросах нас хорошо поддерживает Максим Геонидович Петриченко, заместитель начальника управления по землепользованию - начальник отдела по работе с коренным населением управления по землепользованию ПАО «Сургутнефтегаз». Многие годы крепкую помощь оказывал Сергей Николаевич Матвеев (руководитель НГДУ «Комсомольскнефть» с 2012 по 2021 год), остаётся в числе надёжных соратников главный маркшейдер НГДУ «Комсомольскнефть» Евгений Генадьевич Марков. Хочу отметить нынешнего руководителя НГДУ «Комсомольскнефть» Владимира Владимировича Вяткина, который помимо всего является депутатом Сургутского района от избирательного участка в Русскинской, и прилагает серьёзные усилия в решение проблем жителей деревни. Один из ярких примеров – существенное ускорение сроков строительства здесь амбулатории, которая сегодня успешно функционирует и позволяет обращаться за экстренной помощью без выезда в Фёдоровскую городскую больницу. Регулярная поддержка Храма Андрея Первозванного – тоже заслуга нашего народного избранника. Ну и профессиональная реконструкция спортзала для востребованной среди местных ребятишек секции по боксу.

Большую поддержку в разных вопросах оказывает заместитель начальника управления по производству НГДУ «Комсомольскнефть» Михаил Вячеславович Коновалов, а также заместитель начальника управления Григорий Иванович Тихонов и начальник ОООП Александр Владимирович Авдонин».

В рассказе о своей большой семье Владимир Попушой говорит о троих взрослых сыновьях, невестке, 4-летнем внуке, конечно о любимой супруге и известном в Югре тесте:

«В чём-то я тоже лесной человек, так как все мои увлечения помимо работы связаны с природой, сибирской тайгой. Любовь к охоте, рыбалке, сбору дикоросов в своё время мне привил тесть – Александр Павлович Ядрошников, Почётный гражданин Сургутского района, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа (создал в д. Русскинской Музей Природы и Человека, которому в 2008 году присвоено имя основателя) и обладатель ещё нескольких почётных званий.Кстати, существенный вклад в развитие музея, унаследованного двумя дочерьми Александра Павловича, также внесло НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». Хочу надеяться, что продолжаю его дело – сохранение самобытности прекрасного Югорского края, пусть и несколько в другом направлении».

Добросовестный труд Владимира Попушоя отмечен благодарственным письмом Думы Сургутского района, почётными грамотами структурного подразделения, Первичной профсоюзной организации, главы Сургутского района, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Министерства энергетики Российской Федерации, присвоением почётных званий Ветерана труда РФ и Ветерана труда ПАО «Сургутнефтегаз».