Концертная программа «Сказ о Былине» во всей красе продемонстрировала гостям праздничного вечера мастерство оркестра русских народных инструментов. Первое поздравление прозвучало от главы Сургута Максима Слепова. Он подчеркнул, что наш город гордится славным коллективом, сохраняющим русский культурный код. Муниципалитет приготовил для юбиляра эксклюзивный подарок: всемирно известная фабрика музыкальных инструментов «Юпитер» изготовила по спецзаказу баян, предназначенный для одного из участников коллектива, чемпиона мира среди баянистов Рината Валиева. Во время исполнения сольного номера музыкант продемонстрировал великолепные возможности инструмента.

Эпичное имя коллектива «Былина» созвучно славной миссии оркестра – знакомить, представлять, влюблять в народную музыку своих слушателей. За четыре десятка лет существования оркестра «Былина» им руководили разные люди. Каждый со своим видением цели и задач коллектива, репертуара, со своим уникальным опытом: Владимир Меркушин, Анатолий Шипитько, Леонид Куракин, Игорь Шандурский, Евгений Сигута, Юлия Рябцева. Всех их объединяла любовь к народной музыке, высокий профессионализм и желание удивлять и радовать слушателей оркестра.

Первый руководитель «Былины» Владимир Меркушин символично взял в руки дирижёрскую палочку, исполнив с оркестром «Маленькую увертюру». Видеоряд из архивных материалов растрогал присутствующих в зале участников коллектива разных лет, многочисленных воспитанников оркестрантов-преподавателей, близких и друзей.

Творческие номера подарили юбиляру первые солисты оркестра «Былина» Светлана Марченко и Александр Груздев, приглашенные артисты: хоровая капелла «Светилен» и ансамбль «Ларец», финалистка шоу «Ну-ка, все вместе!» Анна Колесникова, Игорь Князь (г. Нижневартовск). Специальными гостями программы стали заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников и лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Алексеева из Белгорода. Исполненный музыкантами невероятный по своей красоте колориту звучания Концерт для гуслей звончатых с оркестром «Русская сказка» К. Шаханова покорил слушателей удивительно точной интерпретацией волшебных народных сюжетов.

Художественный руководитель и дирижёр камерного оркестра «Былина» Иван Крайник подтвердил предположение журналистов о том, что интерес к народной музыке переживает новый взлёт и занимает первое место в репертуаре оркестра. «Народные инструменты – это не только «Коробейники» и «Светит месяц», а целый пласт многогранной музыки», – подчеркнул он. Однако классика, киношлягеры, джаз и даже рок органично вплетаются в музыкальную летопись «Былины». Компромисс между предпочтениями музыкантов и запросами публики находится как по велению дирижёрской палочки… У юбиляра большие планы воспитать к своему 50-летию подготовленного и понимающего слушателя из числа молодёжи города.