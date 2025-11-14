В «Порту» Сургута работает выставка репродукций картин Клода Моне в натуральном формате

В культурном центре «Порт» Сургута действует новая выставка, которую сложно пройти мимо: совместно с арт-галереей современного искусства «Vekarta» здесь представили 70 репродукций работ одного из основателей импрессионизма – Клода Моне.





Экспозиция начинается с большого биографического стенда

Именно отсюда зритель делает первый шаг в мир художника:

«Оскар Клод Моне (1840-1926) – французский художник, один из основателей импрессионизма, прошедший долгий путь от гонений, насмешек и нищеты до всемирного признания».

Также на стенде представлены факты о его жизни, принципы работы и переход от классических техник к поиску света и воздуха.

Сверху «Женщина читает» (1872), снизу «Жан Моне на лошадке» (1872), справа «Женщина с зонтиком» (1875)

Экспозиция выстроена в хронологические блоки, что позволяет буквально пройти путь художника.

Раннее творчество. Здесь – первые произведения, еще более реалистичные. Моне в это время работал над портретами.

Картины «Жан Моне в колыбели» (1867), «Портрет сына Жана в шляпе с помпоном» (1869), «Камилла Моне на скамейке в саду» (1873)

Городская и деревенская жизнь. Картины, созданные на пленэре, передают атмосферу улиц, мостов, окраин. Организаторы сохранили формат оригиналов, так что можно почувствовать масштаб каждого полотна. В этом блоке представлены городские и деревенские пейзажи.

Картины «Красные лодки, Аржантей» (1875), «Вид Аржантёя в снегу» (1875)

Переход к природе. Чем дальше – тем больше воздуха и света. Работы становятся абстрактнее, мазок – свободнее. Здесь уже явно заметен метод серий: Моне писал один и тот же сюжет при разной погоде, в разное время дня и года, создавая десятки вариаций.

Слева «Вид на Ветёй» (1880), справа «Сад художника в Ветёе» (1880)

Картины слева направо: «Рыболовные сети в Пурвиле» (1882), «Ветреный день. Этрета» (1883), «Прогулка к утесу в Пурвиле» (1882)

Это новаторство стало одной из причин, почему его считают революционером в искусстве.

Сверху «Лодки на пляже в Этрете» (1883), снизу «Регата в Сент-Адрессе» (1867)

Картины «Поезд в сельской местности» (1871), «Парк Монсо в Париже» (1876), «Вокзал Сен-Лазар, поезд из Нормандии» (1877), «Вокзал Сен-Лазар в Париже, прибытие поезда» (1871)

Поздние годы. Заключительная часть – знаменитые цветы, японский мостик, пруд и кувшинки из сада в Живерни. Именно эти сюжеты заняли последние 25 лет жизни художника. Он создавал масштабные панно для музея Оранжери – многие искусствоведы считают их предтечей современного искусства.

Картины «Водяные лилии», написанные в разные года. Справа самая первая работа, созданная в 1915 году, посередине – 1917 год, слева – 1922 год

Картины из одного сюжета. Слева направо: «Вестминстерский дворец, закат» (1903), «Вестминстерский дворец» (1900), «Вестминстерский дворец, эффект солнечного света» (1903)

Интересная деталь, на которую обращают внимание организаторы: юный Моне не любил пейзажи и не понимал, как можно всерьез рисовать природу. Сложно представить это, рассматривая его будущие полотна – сплошное изучение неба, воды, времени суток.

Игра света и времени суток. Слева «Стога. Конец лета. Утро» (1891), посередине «Стога сена в солнечном свете. Полдень» (1890), «Стога сена утром. Эффект снега» (1891)

Моне не работал при лампах и не признавал электрический свет – он писал только при естественном. А дома выбирал по одному принципу: как можно ближе к воде. Однажды он и вовсе построил плавучую мастерскую, чтобы не отходить от реки.

Все работы напечатаны на холсте техникой «жикле». Это не просто копия, а факсимильное воспроизведение. На выставке прямо подчеркивают: техника передает цвет, тончайшие переходы, текстуру мазка – настолько близко к оригиналу, насколько позволяет современная печать.

Картины «Подсолнухи» (1880), «Топинамбур» (1880), «Цветы в Ветёе» (1881), «Девушка в саду Живерни» (1888)

Выставка дает возможность увидеть эволюцию Моне последовательно и подробно, в объеме, который редко бывает доступен в одном пространстве. По мере движения по залам зритель проходит тот же путь, что и художник: от классического взгляда к импрессионистическому, от городских сцен – к воде, свету и мягким отражениям.

Слева «Японский мостик (Пруд с водяными лилиями)» (1899), справа «Дама в саду Сент-Адресс» (1867)

Экспозиция уже стала одной из самых обсуждаемых культурных событий сезона – и остается открытой до 18 января 2026 года.

График работы выставки можно уточнить на сайте. Стоимость билета – от 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+