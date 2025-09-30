Открылся бесплатный онлайн-тур по мультимедийной экспозиции «Путешествие по России». Проверяем, как он работает и чем удивляет

На официальном сайте Национального центра «Россия» появился новый цифровой проект − виртуальный тур по выставке «Путешествие по России». Теперь познакомиться с культурным, историческим и экономическим наследием страны можно прямо из дома.

Конечно, онлайн-версия не передает всех ощущений, которыми наполнена реальная выставка − звуки и запахи природы, интерактивные инсталляции, световые эффекты. Но в формате виртуального путешествия тоже есть своя прелесть. Редакция СИА-ПРЕСС «прошлась» по всем залам − и рассказывает, что увидела (и услышала).

Интерактивный тур выполнен с помощью панорамной 360-градусной съемки. Благодаря этому создается эффект полного присутствия. Можно свободно перемещаться по залам, приближать экспонаты, читать пояснения, разглядывать детали интерьеров и природных ландшафтов. Как сообщал РБК, выставка «Путешествие по России» занимает более 3 тысяч квадратных метров. За час можно обойти все федеральные округа: от Арктики до Северного Кавказа, от Дальнего Востока до Центральной России.

В первой локации − на Дальнем Востоке, в морском порту − нас встречает характерный звук: в ушах звенит крик чаек, вдали раздаются глухие гудки судов, плещется вода.

Пройдя дальше, мы узнаем, что тут обитает более 6 900 гидробионтов − китов, тюленей и множество рыб. Дальше − снежная гора, а под ней крошечные фигурки людей.

Из портовой гудящей суеты мы перемещаемся на борт орбитальной станции. Через иллюминатор открывается панорама Земли, рядом в невесомости парит костюм космонавта, который просит нас передать «Привет из Космоса». Это космодром «Восточный» − один из самых современных и технологичных объектов, расположенный в Амурской области. С момента запуска с него уже стартовали 16 ракет типа «Союз».

Экспозиция, посвященная добыче золота и алмазов, сверкает синими, фиолетовыми, розовыми и изумрудными огнями. Более 77% всех российских алмазов добывается в Якутии, а почти половина золота страны – тоже отсюда, с Дальнего Востока. Это отличная локация не только для того, чтобы узнать что-то новое, но и сделать красивые фотографии.

В следующей точке нас встречают амурские тигры − величественные фигуры на фоне скал и хвойных деревьев. На интерактивной панели можно узнать и о других редких обитателях Дальнего Востока.

Перенесемся в Сибирский федеральный округ − тут тоже немало интересного. Встречает нас фигура медведя. Посетителей в первую очередь знакомят с горнолыжным курортом. Но уже спустя несколько локаций внимание снова уделено природе − тайге и озеру Байкал.

«Кто еще тут пожаловал. Я хозяйка медной горы. Хранительница великой сокровищницы России», − звучит в шахтерском лифте в Уральском федеральном округе. Голос рассказывает о месторождениях самоцветов. Мы оказываемся под землей. Доносится глухой звон кирок, стучащих по камню. Где-то капает вода.

Здесь рассказывают о месторождениях самоцветов, показывают кинетический макет турбины и даже мраморный карьер.

Приволжский округ делает акцент на цифровизации и будущем городов. Но и традиции не забыты − в одном из залов можно рассмотреть узоры национальной вышивки.

А рядом демонстрируют «Метеор 120Р» − пассажирское судно нового поколения, которое курсирует по Волге.

Северо-Кавказский округ приглашает заглянуть в купол астрофизической обсерватории и послушать местные легенды о солнце и луне. А Северо-Западный − повествует о мощных ледоколах, рассекающих арктические льды.

Это лишь часть экспозиции. Организаторы называют виртуальный тур «отличным образовательным инструментом для школьников и студентов». Однако на практике для комфортного посещения требуется достаточно мощная техника: на слабом оборудовании видео и звук могут подтормаживать − даже при минимальных настройках. Поэтому для полного погружения все-таки лучше заходить с хорошего ноутбука или ПК.