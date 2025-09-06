Почему в Югре есть большие корпорации, но нет большого спорта

В «Энергетике» подписали соглашение о сотрудничестве: мини-футбольный клуб «Факел», Федерация футбола Югры, московское «Торпедо» и ГК «Сибпромстрой» объединяют усилия. Звучит многообещающе — но почему при мощных корпорациях Югры (и деньгах) у нас так мало действительно громких спортивных проектов?

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают: как и почему мы не наблюдаем большой корпоративной поддержки спорта в Югре, и как исправление этой ситуации повлияло бы на физическую активность местных жителей и даже на локальный патриотизм.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте заключено новое соглашение о партнерстве в спортивной сфере. В «Энергетике» подписали между мини-футбольным клубом «Факел», федерацией футбола Югры, московским клубом «Торпедо» и группой компаний «Сибпромстрой», заключили соглашение, подписали его, о сотрудничестве, о том, что теперь не только «Газпром» и какие-то другие партнеры будут участвовать в жизни мини-футбольного клуба «Факел», но и строители наши. Надо сказать, что «Газпром» также у нас, как минимум раньше, активно поддерживал волейбольный клуб «Газпром-Югра». Сейчас о нем слышно меньше, но как бы какое-то дело там идет. А вот больше про какие-то большие спортивные истории у нас разговоров нет. Обсудим это сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Вообще, когда я думал об этой теме, у меня возникла такая странная мысль: а, собственно говоря, почему бы в Сургуте не было бы построено, например, какая-нибудь «Сургутнефтегаз-Арена», тысяч эдак на 50-70 мест, где проходили бы какие-нибудь крутые футбольные матчи, какие-нибудь концерты в том числе? Ну, конечно, есть у нас «Нефтяник», он поменьше, чем на 50 тысяч мест, но там исключительно культура – и все. А так у нас могло бы быть вообще много чего интересного и в плане спорта.

У нас еще есть хоккейный клуб «Югра», который спонсируется из бюджета, но он как бы в Сургуте бывает, но не сильно часто, чаще выступает в Ханты-Мансийске. У нас есть баскетбольный клуб «Университет-Югра», который какое-то время очень хорошо выступал во второй по значимости лиге России. К сожалению, до Лиги ВТБ у него, может быть, хватило бы талантов, но точно не хватило денег, поэтому на главную лигу никак он не выходил. Но он во второй по значимости лиге страны, он доходил до чемпионских званий, и это было действительно очень интересно за этим наблюдать.

Ну вот история «спорт плюс корпорации» в Югре как-то выглядит как будто бы не сильно выраженной: что в Сургуте, что в Югре. У нас как бы наши корпорации как будто бы огромные есть, а как будто бы такого спорта, который был бы достоен этих корпораций, нет. Как ты думаешь, почему так оно сложилось?

Т.С.: Я думаю, из-за специфики менталитета руководителей Югры и руководителей корпораций в Югре. Никакой другой причины нет. Причем разных руководителей, в разные времена. Я хочу напомнить, что Александр Васильевич Филипенко теме поддержки и вообще развития спорта уделял очень большое внимание, огромное. То есть благодаря Филипенко Югра имеет чемпионат по биатлону и вообще этот вид спорта…

Д.Щ.: Ну, собственно, биатлонный центр назван его именем при жизни.

Т.С.: Да, да, это был такой красивый жест со стороны Натальи Владимировны – правильный жест, на самом деле. И все, что касается поддержки других видов спорта, от хоккея до волейбола, при первом югорском губернаторе развивалось. И если мы вспомним, не только Юрий Важенин – тогдашний руководитель «Сургутгазпрома» – огромное количество силы, и нервов, и финансовых средств, и личных, и корпоративных, вкладывал в поддержку спорта. И вообще, все спортивные команды, которые были под «Газпромом», они являли собой совершенно приличные такие команды. Но и на уровне Вячеслава Новицкого – первого заместителя Филипенко, а до этого первого заместителя мэра Сургута – тоже была очень большая поддержка, протекция волейбольному движению, например.

Д.Щ.: А он еще, по-моему, баскетбол хорошо поддерживал, вот именно Новицкий.

Т.С.: Ну потому что с университетом он работал много, и университетская команда была тогда на подъеме и хорошо играла. После Филипенко к теме спорта отношение у Югры стало более прохладным. Оно стало такое более, что ли, камерным, формальным. Вот все, что на пользу Югре, будем поддерживать. Или все, что нам Москва указала поддерживать по разнарядке. Был период, кто помнит, когда Москва регионам просто давала разнарядки по поддержке того или иного вида спорта. Если вы забыли, вот Югре достался керлинг, или кёрлинг, какое-то такое название.

Д.Щ.: А, было такое дело, да. Керлинг-центр должны были строить.

Т.С.: Ну кто сейчас помнит об этом? Конечно, это был волюнтаризм чистой воды, потому что Югра прекрасно развивала волейбол, баскетбол, хоккей – это логично – биатлон. Ну, зимние виды спорта, традиционные, которые всегда были у нас. Я не знаю, что с кёрлингом или керлингом в Югре, но, к сожалению, и перечисленные направления пошли вниз, на спад. Я так понимаю, университетская команда – вообще, жива она сейчас или нет? Что там с ней?

Д.Щ.: Ну, жива, играют, но там, по-моему, не топ таблицы.

Т.С.: И все достаточно маргинализируется – это, конечно, плохо. Это плохо. И странно, что крупнейшие компании Сургута и Югры не брендируются на поддержке спорта, как это, в общем-то, не просто принято, а является неотъемлемой маркетинговой стратегией любой корпорации в мире, и в стране, кстати, тоже. Я уж не буду говорит о «ВТБ-Аренах», я не буду говорить о Сергее Галицком из Краснодара. Мы могли бы не хуже инвестировать в спорт и тем самым добывать дополнительную славу Югре и Сургуту, но, к сожалению, этого не происходит. С уходом Важенина тоже это все снизошло на нет. И вот, я говорю, сейчас идет как-то этот такой формальный процесс, не очень интересный. И то, что Николай Сторожук хочет проявить себя в качестве мецената и в сфере спорта – это прекрасно. А почему нет? Меценатов надо поддерживать. Если для этого есть средства, и их будет хватать на то, чтобы вывести поддерживаемую команду на высокий уровень…

Д.Щ.: Кстати, нужно сказать, что «Факел» и так играет на довольно высоком уровне, у них там хорошо с результатами.

Т.С.: Только честь и хвала. Надо дальше просто это продолжать. Я не знаю, почему у «Сургутнефтегаза» вот такая закрытая политика в этом вопросе. Конечно, хотелось бы, чтобы «Сургутнефтегаз» гремел на всю страну не просто своим заслуженным производственным, так сказать, именем, но и кураторством вот какой-то крутой спортивной команды – неважно, будь то хоккей или любой другой вид спорта. На что, кстати, тот же «Сургутнефтегаз» всегда скажет, что объем нашей меценатской помощи настолько колоссален, что, давайте, мы как-то сами будем решать, куда мы будем вкладывать свои деньги. Здесь формально они правы, поэтому мы можем только как наблюдатели рассуждать на эту тему.

Опять-таки все зависит ведь от модерации данного процесса: если регион заинтересован в том, чтобы брендирование региона через поддержку спорта шло вперед – он вполне может провести успешные переговоры с крупными корпорациями, представленными в Югре (это не только «Сургутнефтегаз» – это «Роснефть», это «Лукойл»), и поднимать эту тему. Профессиональный спорт вообще, конечно, такая вещь, спорная, потому что это кастовая вещь, она не для масс, но профессиональный спорт подтягивает огромную индустрию подготовки на низовом уровне, физической подготовки детей, детей и дальше взрослых.

Д.Щ.: Ну да, это уже начинаются спортивные школы в клубах.

Т.С.: Появляются спортивные базы, школы, появляются стадионы, появляется спортивная инфраструктура, которая ориентирует граждан на здоровый образ жизни. Вот в этом смысле, конечно, политика поддержки спорта – правильная и ее надо всячески поощрять. Конкретно ходить на кубки, на соревнования высшей лиги: не каждый человек туда попадает – это мы прекрасно понимаем. Это уже занятия для элит. А вот все, что этому предшествует, это очень важное направление. И через подобные меценатские программы часто получаются красивые вещи. Опять-таки, пример с тем же Галицким – он восхитителен. Ну, Галицкий – гений, он просто гений. Ну как-то так.

Д.Щ.: Я бы добавил здесь немножко про такой локальный патриотизм и идентичность. Мы ведь сейчас боремся активно за то, чтобы наша молодежь, которая уезжает учиться куда-нибудь в Москву, в Питер, в Тюмень, в Екатеринбург, возвращалась. И вот один из пунктов локальной идентичности, который может хорошо работать, это как раз наличие у твоей малой родины, у твоего родного города, какой-то своей заметной команды в каком-то хорошем виде спорта, который тебе интересен.

И люди действительно от этого балдеют, ходят смотреть матчи. Ну то есть я, например, с большущим удовольствием ходил смотреть баскетбол. Это было в спорткомплексе «Энергетик», все так достаточно камерно, там может быть, там вот две команды играют, ну, может быть, сотня человек смотрят. Ну как бы неплохо, это смотрелось прикольно: очень хороший, профессиональный баскетбол. А если бы это было поставлено на более высоком уровне: с более высоким уровнем команд, с более высоким уровнем организации – и люди бы ходили, это был бы такой досуг.

То есть это как раз, вот мы с тобой в прошлом выпуске говорили про то, что делать, какой досуг: сводить ребенка на футбольный матч, на классный какой-нибудь стадион, крытый, или какое-то такое место, показать ему, как выглядит большой спорт, как это все круто. Это же тоже такие вещи, которые формируют такое гражданское сообщество, что ли. И люди уже относятся…

Т.С.: Тот самый правильный патриотизм, конечно же.

Д.Щ.: Да, да.

Т.С.: Когда ребенок с детства видит, что твоя малая родина может, что показать – это важно. Вот, кстати говоря, тот же Юрий Иванович Важенин был фактически обвинен в том, что поддержкой волейбола он занимается какой-то вкусовщиной, какой-то местечковостью, вообще, надо о более серьезных вещах думать, а не выпрашивать деньги на вот это все. Ну вот и видим результат, на самом деле, достаточно печальный. Спорт, конечно, в Югре в запущенном состоянии. Вот то, как это могло бы быть, в сравнении с тем, как это могло бы быть, это, конечно, картина очень грустная, очень глубоко провинциальная, невкусная, неинтересная.

И это же мы еще не говорим, каких адских трудов родителям стоит тянуть своих детей, например, в хоккейной школе. У меня просто друг, у него уже взрослый сын, он прошел всю эту дорогу: с шестилетнего возраста до игры, по-моему, уже в зарубежной какой-то команде. Этот путь можно пройти только неимоверной волей родителей. При том, что, да, формально школа существует, и она даже финансируется регионом, но это все не так, как могло бы быть.

Д.Щ.: Ну что ж, дорогие друзья, читатели, слушатели, пишите свои мнения о том, что думаете о спорте в Югре, о роли корпораций в спорте Югры, о роли государства, и что с этим всем можно было бы сделать. Что бы вы хотели, чтобы с этим сделали те люди, у которых есть на то ресурсы. А мы будем заканчивать. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru – ссылка будет в описании. И через неделю вновь встретимся, поговорим о чем-то интересном. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.