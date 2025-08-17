Люди зачастую берут займы не на импульсивные покупки, а на предметы первой необходимости

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что с 2026 года россияне не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях одновременно.

Согласно инициативе Центробанка, если у человека уже есть непогашенный долг, ему откажут в выдаче займа. Также с 2026 года в России вводится трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы граждане могли обдумать свое решение. Кроме того, власти намерены снизить максимальный уровень переплаты по микрозаймам со 130% до 100%.

Эти предложения уже внесены в Госдуму и будут рассмотрены осенью. Аксаков отметил, что идеи обсуждались с ведомствами и участниками рынка. Власти поддержали инициативу, отметив, что важно ограничить злоупотребления на фоне роста спроса на микрозаймы у граждан.

А сейчас – внимание – вылетит «интересная» статистика. Половина клиентов микрофинансовых организаций берут займы для оплаты ЖКХ и повседневных нужд. Причем число таких людей растет.

То есть деньги нужны не на импульсивные покупки или новый телефон, а на вполне себе предметы первой необходимости. Одна из причин – банки ужесточили одобрение кредитов, людям приходится сразу оплачивать крупные покупки; у них нет возможности погашать сумму, например, на протяжении года с помощью ссуды. Из-за этого им все чаще не хватает денег на базовые потребности. Рост доходов населения также замедляется. И это уже тревожный тренд.

К слову, российские банки отклонили почти 80% заявок на кредиты в июле. Доля одобрений по ссудам составила только 21,4%. Кроме того, доля отказов по ипотеке приближается к 60%, а по автокредитам одобряется лишь каждая 4-5 заявка.

Я прекрасно понимаю, что нужно бороться и с закредитованностью населения, и с мошенничеством путем микрозаймов, но... Не воскреснут ли на этом фоне нелегальные «конторки» по займам? Может, лучше сначала ключевую ставку «добить» до приемлемого уровня, а там и займы многим не понадобятся…

