Эксперты рассказали, какие факторы делают кредитную историю хорошей или плохой

Хорошая кредитная история может помочь при получении займа, оформлении страхового полиса со скидкой или даже при трудоустройстве на престижную работу. Специалисты Объясняем.рф рассказали, как узнать свой кредитный рейтинг, что влияет на его формирование и можно ли его исправить.

Что такое кредитная история?

Кредитная история содержит сведения о заемщике с 2005 года или с момента его первого займа. В ней фиксируются:

заявки на кредиты и решения по ним.

запросы кредитной истории.

информация о дисциплине выплат.

Эти данные хранятся семь лет в одном или нескольких из пяти бюро кредитных историй (БКИ).

Зачем нужна кредитная история?

Кредиторы используют кредитную историю для оценки платежеспособности заемщика. Кроме банков, ее могут запрашивать страховые компании, каршеринговые сервисы, работодатели и другие организации. Их цель – оценить на примере финансовых обязательств, насколько человек ответственный и дисциплинированный.

Однако доступ к этим данным возможен только с согласия человека.

Как проверить свою кредитную историю?

Чтобы узнать, в каком БКИ хранятся данные, можно воспользоваться сервисом «Получение сведений из Центрального каталога кредитных историй» на «Госуслугах». В течение рабочего дня в личный кабинет придут контакты нужных бюро.

Далее нужно зарегистрироваться на их сайтах и запросить кредитную историю. Бесплатно это можно сделать два раза в год, последующие запросы платные (от 450 до 899 рублей).

Какая кредитная история считается хорошей?

Положительной кредитную историю делает:

отсутствие просрочек по платежам.

небольшое количество активных кредитов.

успешно закрытые займы, особенно разных типов (ипотека, автокредит и т. д.).

мало действующих займов.

При этом даже если у человека нет кредитов, история может существовать. Например, если работодатель делал запрос в БКИ при трудоустройстве.

Какая кредитная история считается плохой?

Отрицательная кредитная история формируется, если у заемщика были:

серьезные просрочки по кредитам.

невыплаченные долги, переданные коллекторам или взысканные через суд.

большое количество активных займов.

недавнее банкротство.

Также досрочное погашение кредита может незначительно снизить рейтинг, но это практически не влияет на его общий уровень.

Что такое кредитный рейтинг?

Кредитный рейтинг показывает вероятность одобрения займа. На его расчет влияет:

количество успешно закрытых и активных кредитов.

наличие просрочек по платежам, их длительность и степень серьезности.

количество платежей, внесенных после устранения задолженности.

частота подачи заявок на кредит в последнее время.

выбор кредитных организаций – банки или микрофинансовые компании.

Однако банки учитывают не только рейтинг, но и другие факторы, например, доход заемщика и его семейное положение.

Сколько баллов нужно для получения кредита?

Рейтинг варьируется от 1 до 999 баллов:

от 942 – максимальная вероятность одобрения кредита.

825–941 – высокий шанс получить кредит.

597–824 – возможны ограничения по сумме или потребность в залоге.

меньше 596 – высокий риск отказа.

Как кредитная история влияет на работу?

Работодатель может запросить кредитную историю сотрудника только при его согласии, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором.

По закону наличие долгов не может быть причиной отказа в приеме на работу, однако крупные просрочки могут повлиять на общее впечатление работодателя. А те, кого признали банкротом в течение трех последних лет до трудоустройства, не могут занимать руководящие должности.

Как улучшить кредитную историю?

Чтобы повысить кредитный рейтинг, можно:

погасить все просрочки по кредитам, коммунальным платежам, штрафам и налогам.

проверить кредитную историю на ошибки и при необходимости подать заявление в БКИ для их исправления.

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