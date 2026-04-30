К 100-летию со дня рождения Почетного гражданина города Сургута, фронтовика, первого руководителя Сургутской конторы бурения Евгения Жаворонкова

23 марта 1965 года в тресте «Тюменнефтефтегазразведка» производственного объединения «Тюменьнефтегаз» главного среднеуральского экономического района был подписан приказ о назначении Евгения Жаворонкова директором сургутской конторы бурения. Вряд ли горный инженер по специальности тогда подозревал, что станет еще и заправским строителем.

Дело в том, что в длинном бараке на окраине Сургута в заболоченной низине, выделенной местным райисполкомом для жилого городка нефтяников, селились прибывающие специалисты, чаще с семьями. И свои первые кадровые приказы начальник конторы бурения подписывал с визой «принять плотником». Жаворонков поручил своим помощникам заняться сооружением собственного вагон-городка. Нужно было достать материалы, организовать работу транспорта, наладить разгрузку, день и ночь шла большая стройка. За два года хозяйственным способом в конторе бурения были построены 100 квартир в деревянном исполнении, восемь коттеджей, баня, обустроены вахтовые поселки на Савуйском, Восточно-Моховском, Холмогорском месторождениях, в буровых бригадах введены столовые.

За десять лет бытности директором, Жаворонков первый в Сургуте организовал строительство теплиц для коллектива буровиков. По его инициативе в 1972 году был заложен дачный кооператив «Прибрежный».

Ветеран нефтяной промышленности Евгений Жаворонков награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, медалями. Звание «Почетный гражданин города Сургута» присвоено в июне 1994 года

Где бы Жаворонков ни трудился, большое внимание уделял социальным вопросам, строительству жилья, умело совмещал большую производственную работу с общественной деятельностью. Избирался депутатом Сургутского горсовета народных депутатов четырех созывов. На протяжении долгих лет был членом парткома УБР и треста, зампредседателя совета наставников Сургутнефтегаза, состоял в бюро парткома объединения.

Ветеран нефтяной промышленности, Евгений Никитович Жаворонков, находясь на заслуженном отдыхе, активно участвовал в общественной жизни городского совета ветеранов, общества старожилов. Был одним из инициаторов создания садово-огородных товариществ для ветеранов войны и труда.

Коллеги и друзья отмечают в нем такие качества, как душевность, честность, добросовестность и человечность: «Был управляющим нашего треста, замечательным управляющим и замечательным человеком. Много знающим, много видящим, мудрым, уважающим и понимающим душу рабочего человека. Одним словом, был человеком с большой буквы. Когда его не стало, почти весь город пришел поклониться ему, и много провожали Евгения Никитича в последний путь. Добрую память оставил он о себе на долгие-долгие годы», - вспоминает Ирина Тимченко.

Закончил свой земной путь Евгений Никитович Жаворонков 11 марта 1999 года, Человек, на долю которого выпала самая тяжелая и почетная миссия – идти первым, торить дорогу для тех, кто пойдет следом, кто пойдет дальше.

Евгений Жаворонков родился 23 марта 1926 года в селе Залаир Башкирской АССР. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1955 году окончил Уфимский нефтяной институт, работал в Азнакиевской конторе бурения Татарской АССР, где прошел путь от рабочего до горного инженера. В 1964 году – директор разведочной конторы бурения треста «Пермьвостокнефтеразведка». В 1965 году возглавил вновь созданную Сургутскую контору разведочного бурения № 4. С 1967 года работал главным инженером треста «Запсиббурнефть». С 1970 года – управляющим трестом «Сургутнефтеспецстрой». В 1982 году вышел на заслуженный отдых, но продолжил трудиться в тресте главным технологом до 1995 года. Имеет множество медалей и орденов, почетных званий и регалий.