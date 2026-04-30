Полвека назад в Сургуте…

Санаторий-профилакторий «Нефтяник», созданный как ключевой элемент социальной инфраструктуры в период интенсивного освоения Западной Сибири был призван обеспечить качественное лечение и оздоровление нефтяников и их семей. Фото из группы «Старожилы Сургут

7 февраля 1976 года из Сургута отправилась первая колонна автомашин с грузами, предназначенных для строительства вахтового комплекса и центрального товарного парка Холмогорского месторождения нефти.

12 февраля в ДК «Геолог» открылась выставка «Север глазами художников». На экспозиции представлено свыше тридцати работ живописцев из Риги, Москвы, Одессы, Вильнюса, Киева и других городов страны. В основе представленных полотен – впечатления мастеров кисти от их поездок по тюменскому нефтяному северу.

26-27 февраля в Сургуте состоялись гастроли Тюменского областного драматического театра.

За восемь месяцев работы санатория-профилактория «Нефтяник» поправили свое здоровье 700 человек (эта цифра зафиксирована концом февраля 1976 года). В профилактории имелось восемь кабинетов, в том числе зубной, физиотерапевтический, массажный, ЛФК.

С начала года коллектив пищекомбината выпустил шестидесяти тонн пряников. Продукция предприятия поступала не только на прилавки магазинов Сургута, но и Нефтеюганска и Нижневартовска.

Открылся новый авиарейс Сургут – Новокузнецк – Сургут с посадкой в Тюмени, который выполнялся Ан-24 три раза в неделю. Билет на самолет, находившийся в полете четыре часа, стоил двадцать три рубля.

На Холмогорском месторождении начата проходка второй эксплуатационной скважины.

Сургут посетил Тюменский кукольный театр.

В городе функционировало десять водопроводов и семь одиночных скважин, которые эксплуатировались различными организациями. Центральным водоснабжение было обеспечено лишь восемьдесят процентов населения. На одного сургутянина при норме двести литров воды в сутки приходилось 180 литров.

Седьмое специализированное управление треста «Газмонтажавтоматика» командировало шесть своих монтажников в зарубежные страны – Иран, Вьетнам, Сомали с целью обмена опытом по монтажу контрольно-измерительных приборов и автоматики нефтеперекачивающих и компрессорных станций.

На сургутских сценах состоялись концерты лауреата международных конкурсов скрипача Виктора Данченко и артистов Москонцерта.

В феврале 1976 года Сургут посетил лауреат международных конкурсов скрипач и педагог Виктор Данченко. Фото: YouTube

Комбинат бытового обслуживания оказывал населению 190 видов различных услуг.