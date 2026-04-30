ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
Будете ли вы продлевать майские праздники?
Вы тревожитесь из-за экономической ситуации в стране?

Да 86.1%

Нет 9.9%

Не знаю 4%

Всего голосов: 101

Домашних заданий в российских школах слишком много?

Да, нагрузка чрезмерная 31.4%

Нет, объем нормальный 17.6%

Проблема не в количестве, а в качестве заданий 33.3%

Не знаю 17.6%

Всего голосов: 102

Сколько времени ваш ребенок реально тратит на домашние задания?

Меньше, чем рекомендует Минпросвещения 16.4%

Примерно укладывается в норматив 16.4%

Значительно больше норматива 31.5%

У меня нет детей школьного возраста 35.6%

Всего голосов: 73

​Кушниковы по прозвищу Курочка

Реальные события из жизни одной сургутской семьи

​Кушниковы по прозвищу Курочка
Маша Кушникова помогала по дому в семье Ивана Захарова, на снимке 1951 года она с Иваном Сысоевичем, Марией Ивановной и маленькой Милой. Фото из семейного альбома Захаровых

Кушниковы – одна из трех десятков фамилий сургутских казаков. Согласно переписной книги 1722 года упоминаются рядовые казаки Кушниковы: Михайло 51 года, Антон 43 лет, Иван 38 лет…

Сегодня же моя собеседница Мария Филаретовна Кушникова 1936 года рождения. Прозвище ее семьи – Курочка, когда и по каким признакам наречено теперь уже точно никто не скажет. Хотя… бытует кое-какая догадка: уличную фамилию семья получила по причине косолапости походки хозяйки дома.

Мать Марии – Наталья Константиновна - из сургутского купеческого рода Куйвашевых (в летописи эта фамилия встречается еще раньше Кушниковых). При особняке на Купеческой (позже – улица Ленина) семейство имело большое хозяйственное подворье с коровами, лошадьми, другой разной живностью. Держали свой магазин.

Отец Филарет Иванович Кушников – выходец из большой небогатой казачьей семьи. «Деду моему нужны были работники, - рассказала Мария Филаретовна. - И вот он взял моего будущего отца, который у него долго трудился, потом стал в обозы ходить. Дед говорил, что ему такого и надо, чтобы не пьющий, работящий, хороший парень будет помощником. Вскоре сосватал за него свою дочь Наталью, поженились, а там власть новая пришла. Те не спрашивали, забирали все. Ну, вот, так жили… Потом началась война. Отец ушел на фронт из Сургута в 1941 году. Мама с тремя детьми Анной, Василием и мной, младшенькой, все время ждали отца с фронта. С измальства трудились, во всем помогали матери».

В семейном архиве Кушниковых хранится официальное извещение на адрес Натальи Константиновны, датированное началом января 1945 года о том, что ее муж Кушников Филарет Иванович убит. В строке «Место захоронения» написано: «Тело убитого оставлено на поле боя». К счастью, оно оказалось лживым.

«Три похоронки пришли в семью на отца. Мама потеряла надежду на встречу с мужем. Только я с Васюткой бегали каждый раз на пристань встречать пароход: вдруг папа приедет. И в один прекрасный день отец вернулся с войны!

Еще издали с берега я увидела на палубе причаливающего парохода отца и закричала: папа приехал! Вася не зразу поверил мне. Оказалось, и вправду. Мы с радостью помчались навстречу отцу-фронтовику. Ликованию не было предела! Когда мы привели папу домой, мама не поверила, от такого стресса у нее отнялись ноги, и она упала. Ведь думала, что обречена на вдовью долю, а судьба ей преподнесла такой подарок».

Конечно, этот случай нельзя назвать неординарным, в то время вслед за «похоронками» вернулись в родные края еще десятки сургутских воинов.

Шли годы, подрастали дети. Старшая Анна в 16-летнем возрасте покинула отчий дом, уехала в Тюмень, а потом перебралась в Новосибирск, работала в ресторане Дома ученых в Академгородке.

Василий отслужил в армии, после работал в местном клубе завхозом, а когда в Сургут приехали нефтяники устроился в МУ-6 водителем. По выходу на пенсию, переехал в деревню Сайгатино, в совхозе был бригадиром, заведовал лошадьми.

Мария с сыном Сашей и племянником Васей. 1963 год. Фото из архива И. Кушниковой

А вот младшая Мария крепким здоровьем не отличалась: «Я вообще не грамотная, больная. У меня с половины зимы начинала болеть голова, вот такое было с раннего детства. В 1952 году я пошла на рыбокомбинат работать. А до этого с тобой нянчилась полгода. Приносила утром вам молоко, помогала по хозяйству Марии Ивановне и Ивану Сысоевичу - приемным родителям Валентины. Раньше ведь декретный отпуск был всего месяц или два. Твои родители работали, а я сидела с тобой до шести часов вечера. Платили они мне пять рублей в месяц, тогда это были большие деньги. Я на них куплю ситца четыре-пять метров, метр стоил 50 копеек, а вечером иду на танцы уже в новом платье…».

Вот так спустя десятилетия я встретилась и вновь познакомилась со своей первой няней. Удивительно!

На рыбокомбинате Мария работала в консервном цехе, стояла на обработке, обжарке рыбы: «Утром идешь, две-три девчонки, в четыре-пять утра через мост, только каблучки говорят, потом по лесу, и не боялись. Придешь, сделаешь работу, в пять вечера уже вторая смена приходит. В субботу баню топили, в воскресенье какая-то компания собирается. Такого не было, как сейчас - выпивка, выпивка, сколько можно! У нас были разные игры. Пасху хорошо встречали, 9 Мая, да раньше у нас все хорошо было, дружно. Зимой от раймага под гору катушка была, накатаешься и дружно идешь, и чтобы о каком-то хулиганстве, чтобы кто-то кого-то поймал – никогда ничего не было. Да много всего интересного было!»

Совхозные работники Черепанов и Кушников (Вася Курочка), д. Сайгатино. Фото из архива И. Кушниковой

В 1958 году Мария вышла замуж за двадцатилетнего парня из спецпереселенцев Александра Лоретуса, который при регистрации брака по ряду причин взял фамилию жены и переехал с Банного (куда был выслан с матерью) в Сургут. Устроился в совхоз, на Черном Мысу получил половину домика, и там в 1960 году родился их первенец Саша: «А потом получилось так, что в Сургуте мама с папой построили новый дом на две половины, и мы переехали туда. Муж устроился в ветлечебницу рабочим. В 1964 году у нас родилась дочь Ирина».

… Род Марии Филаретовны продолжается в ее внуках Валерии и Виталии, правнуках. А вот фамилия их не так уж часто встречается, как в прежние времена, растворились Кушниковы в полиэтнической сургутской массе, да и уличные прозвища из моды вышли.


  1. Сургутяне получат прямой рейс в Курган с 1 июня 561
  2. ​В Сургуте отключат холодную воду на нескольких улицах 543
  3. ​Владимир Клишин: «Временное решение − тоже решение. Главное, чтобы это не входило в привычку» 524
  4. ​Депутаты Сургута утвердили наказы для школ и детсадов и назначили слушания по Уставу города 513
  5. Власти Югры добавили 14 профессий в перечень для получения полной северной надбавки с первого дня 503
  6. В Югре завершается подготовка к 9 Мая — запланированы сотни мероприятий 468
  7. Руслан Кухарук заявил о сокращении числа мигрантов на учете в Югре на 13% 459
  8. Власти Сургута предупредили о штрафах за использование беспилотников в майские праздники 444
  9. ​Сбер представил Kandinsky 6.0 Image – флагманскую модель для редактирования и создания изображений 403
  10. ​Стройку не ждут потрясения: прогноз эксперта 398
  1. ​Александр Моор отметил активность молодежи на акции «Диктант Победы» 2206
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 апреля? // АФИША 1773
  3. ​В Сургуте мужчина зарезал жену во время ссоры – его арестовали 1510
  4. ​«Когда зажжется этот свет?»: депутаты Сургута потребовали включить освещение на дороге к школе №22 в Дорожном 1450
  5. ​В Сургуте изменят названия остановок общественного транспорта 1358
  6. ​Продали квартиру – какой налог платить? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1321
  7. ​Аренда жилья в Сургуте снизилась на 10% 1305
  8. Расходы на строительство сургутского ж/д вокзала выросли до 10 млрд рублей — губернатор 1278
  9. ​Медсестра из Голышманово заняла третье место в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» 1268
  10. Объединение авто- и жд-вокзала — очевидное решение, которое нужно было принимать сразу. Сургуту нужно не меньше трех транспортных хабов 1266
  1. ​Лай и гуляй по ГОСТу 10599
  2. ​В Сургуте демонтируют павильоны на остановке «Все для дома» 4089
  3. Анонимные игроки 4051
  4. ​ФНС получит контроль над переводами россиян 3957
  5. ​Лидия Евлоева: «Физическая активность и питание помогают отсрочить развитие сахарного диабета» 3864
  6. ​Лидия Евлоева: «Диабет ‒ это тихий убийца. Человек может чувствовать усталость и даже не подозревать о болезни» 3570
  7. ​Сергей Ионов: «Креативным индустриям нужны люди, а не только деньги» 3503
  8. ​Татьяна Алфёрова: «В Югре туризм – это история про то, как продать снег и комаров» 3378
  9. ​Utair увеличит число рейсов из городов Югры в летнем расписании 3322
  10. ​Алёна Поль: «Человеку нужен человек, для остального найдется время» 2947

