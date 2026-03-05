16+
Курсы целомудрия

К 140-летию первой женской церковно-приходской школы в Сургуте

Курсы целомудрия
В начале ХХ века церковно-приходские школы, как и земские, давали начальное образование значительному числу крестьянских детей. Фото: aczm.pravorg.ru

В 1886 году в Сургуте открылась первая церковно-приходская школа для девушек 13-17 лет. Находилась ЦПШ в ведении духовного ведомства, и поступить в нее могли лица всех сословий. Преподавали там Закон Божий, чтение, письмо и арифметику, иногда историю. На прикладных занятиях учили рукоделию – шитью, вышиванию, кружевоплетению. Обучение осуществлялось священниками и учителями, окончившими церковно-учительские школы и епархиальные училища.

Хотя девятью годами раньше на базе существовавшей здесь казачьей школы открылось первой мужское училище, впоследствии появлялись и другие учебные заведения, число учащихся в городе шло медленно. Примечавший критическим взглядом недостатки и несуразицы жизни провинциального Сургута исследователь Сибири Сергей Порфирьевич Швецов объяснял это тем, что «не наблюдалось у жителей стремления к систематическому школьному образованию своих детей. Они не видели практической пользы от обучения грамоте, тем более, если оно связано с отрывом детей от участия в хозяйственных работах семьи».

Архивные данные доказывают, что как бы там ни было, количество учащихся росло – хотя и медленно, зато неуклонно. Иногда этот рост был практически незаметным, иногда – довольно-таки ощутимым. К примеру, в 1910 году число юных сургутян, постигавших премудрости учения, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на более чем десять процентов. Тогда же количество учебных заведений в Тобольской губернии выросло на семьдесят три и составило весьма внушительную по тем временам цифру – 1246, а контингент учащихся этих заведений с приходом 5280 новичков достиг 56488. Стоит отметить, что пятую часть от этого числа – 11718 – застолбили за собой девушки.

Вопреки бытовавшим утверждениям о мизерности средств, выделявшихся в царской России на народное образование, можно привести сведения о том, что в Тобольской губернии на нужды просвещения в 1910 году была затрачена приличная по тем временам сумма: 1314923,02 рубля. Эта цифра установлена губернским статистическим комитетом и сомнению не подлежит.

Кстати, в 1913 году в Сургуте открылся Народный дом, при котором действовал городской комитет попечительства о народной трезвости. Это комитет с многозначительным названием создал бесплатную библиотеку-читальню, где имелось 930 книг. В Народном доме местные энтузиасты организовывали публичные чтения, ставили спектакли, для чего была смонтирована сцена с декорациями.

Использованы материалы Тобольского государственного архива

Выпуск газеты «Новый город» №4 (4971), 6 февраля 2026 года


