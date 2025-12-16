40 лет назад в Сургуте основано МУ здравоохранения «Клиническая городская поликлиника №1»

Городская поликлиника № 1 – одно из крупнейших амбулаторно-поликлинических учреждений города Сургута, оказывающее медицинские услуги как по программе обязательного медицинского страхования, так и на основе договоров добровольного страхования и платных услуг. Работа организована по принципу акушерско-терапевтическо-педиатрического комплекса.

История медучреждения берет начало с 5 ноября 1985 года, когда в результате реорганизации медико-санитарной части районного энергетического управления «Тюменьэнерго» образовалась поликлиника домостроительного комбината (ДСК). Первым главным врачом был Михаил Михайлович Тенсин.

С 2002 года учреждение является базой для подготовки сургутских студентов медучилища и университета.

В мае 2006 года детское отделение и женская консультация разместились в новом типовом здании, оснащенном современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь же оборудован административный корпус, где в 2010 году, накануне 25-летия образования поликлиники № 1 мы встретились с главным врачом Максимом Николаевичем Слеповым. Немало интересных фактов он поведал тогда.

- Вы заступили на пост руководителя в 2007 году. Что-то первостепенное удалось решить за три года?

- Я очень уважаю и люблю своего предшественника - Татьяну Михайловну Панину. В соответствии со своим временем, условиями, которые были, при ней построена красивая типовая детская поликлиника – первая в Ханты-Мансийском округе, с бассейном, актовым залом, с широкими коридорами. Это здание они с Николаем Гвоздем (председатель городского комитета по здравоохранению – прим. ред.) буквально протолкнули. Был такой момент. Один из участников, кто не дал развалить, сделать здесь коммерческий офис и довел эту стройку до конца, - глава города Дмитрий Попов. В тот момент он был еще депутатом, защищал этот проект. Об этом надо помнить, об этом надо говорить. А желающих здесь построить коммерческий офис знаете сколько было? Хватило ума, говорили – два этажа отдадим поликлинике, а остальные – под офисы. Даже такое предложение было, когда поликлиника строилась.

В мае 2006 года детская поликлиника и женская консультация разместились в новом типовом здании на ул. Сибирской

Могу сказать, что мы с коллективом сделали за эти три года. Увеличили финансирование в два раза, причем в большей части не за счет бюджета, а за счет внебюджетных источников финансирования. Увеличили финансирование за счет средств обязательного медицинского страхования в три раза за три года. Увеличили количество дневных стационаров.

Сейчас у нас их четыре на 71 койку (153 пациенто-места), которые работают в трехсменном режиме, так как эти услуги востребованы. Стационары работают в терапевтическом, гинекологическом, отделении вспомогательного лечения и в центре амбулаторной хирургической помощи.

- Центр амбулаторной хирургии – это совершенно уникальный, первый и единственный в округе. Расскажите о нем.

- Он занимает весь второй этаж взрослой поликлиники. В четырех операционных работают узкие специалисты разной направленности. Причем делают совершенно уникальные операции. Раньше их вообще не делали ни в Сургуте, ни в округе, на такие операции ездили в Москву. Два года назад приобрели мы микроскоп, и врачи делают шунтирование на перепонке детям и взрослым. Также проводят операции по сосудистой хирургии. Причем это амбулаторная хирургия. Не надо человеку лежать, оставаться на ночь. Это экономически эффективно. Для государства выгодно, и пациенту хорошо.

- Что еще планируете для развития учреждения в ближайшее время?

- На сегодняшний день основным направлением развития для нашего учреждения является информатизация, то есть создание электронной амбулаторной карты пациента. Это приведет к ликвидации очередей и вообще к ликвидации регистратур, чтобы не возникало проблем с поиском макулатурной карты. Для этого первое – надо купить массу компьютеров, которые, к сожалению, покупаем по чуть-чуть каждый год. Был кризис, но спонсоры нам оказывали помощь – старые и новые компьютеры дарили. За последние три года более-менее мы оснастились.

Клиническую городскую поликлинику на ул. Студенческой старожилы по привычке называют поликлиникой ДСК

Второе – это, безусловно, стандартизация, причем жесткая. Допустим, в 90-е годы была масса направлений, учений, по разным методикам лечения тех или иных заболеваний. Чем живет Америка? Чем живет Европа? Они оказывают услуги по очень точным стандартам. Это, безусловно, позволяет контролировать процесс оказания медицинской помощи. И в дальнейшем, как один из моментов, - правовая защита того же врача.

- Экономический провал 90-х сожрал многие профессиональные кадры, в том числе это коснулось и здравоохранения. Кто ушел в бизнес, кто уехал. Кадровый голод. Как сейчас обстоит дело?

- Была страшная не укомплектованность. Сегодня ситуация исправляется. Во-первых, сургутский университет помогает, выпускники медицинского факультета у нас работают. Из других регионов приезжают благодаря тому, что в этом году депутаты дали денег на узких специалистов. Мы пригласили сюда человек пятнадцать, в том числе и педиатров. В педиатры никто не хочет идти. С детьми вообще никто не хочет работать.

- Это еще почему?

Представьте себе, сегодня мамочки с юридическим правовым образованием к ребенку просто так подойти не дают. Сейчас это достаточно жесткая профессия. Даже лоров уговариваешь: «Пойдемте, детей посмотрите». «Нет, ни в коем случае не пойду. Со взрослыми будем работать, с детьми – не будем». Ответственность. Во-первых, надо обаять ребенка, надо обаять маму или папу, родственников, чтобы разрешили сделать ту или иную манипуляцию. Сами понимаете, чисто эмоционально – это тяжелый процесс, лечение детей. Сегодня кошмарная ситуация по полиомиелиту. В связи с тем, что идет активная агитация против прививок в средствах массовой информации, я не говорю про грипп, перестали прививать детей от тяжелых смертельных болезней, таких как полиомиелит, корь и так далее. Вот Таджикистан, не прививался двадцать лет, в этом году все увидели – семьсот человек заболели полиомиелитом. Кошмар. Об этом говорить даже страшно, больно. Они же живут рядом с нами. И самое-то страшное – родители не понимают. Мы наших детей привили от полиомиелита, а сегодня, например, нам приходит уведомление, что приехала семья из Таджикистана с признаками этой болезни. Если наш ребенок привит, то контакт с больным ему не страшен, а если не привит? Но кошмар-то в том, что наш педиатр чуть ли в драку с родителями вступает. Мы их пугаем всем: и прокуратурой, и уполномоченным по делам ребенка, и отделом попечительства, вплоть до лишения родительских прав. Для меня как для врача – это катастрофа. Но как не привить ребенка от смертельной болезни?

- Да…, проблема. В начале октября этого года вы получили сертификат международного стандарта качества. Гордитесь этим?

- Безусловно. Готовы к работе в новых современных условиях. А все существующие проблемы банальные – очереди, какие-то конфликтные ситуации, но надо тоже делать скидку на то, что поликлиники перегружены. А когда перегруженность помещений, нехватка специалистов, это, безусловно, заставляет нас решать вопросы о недоступности, в том числе и поликлиники. Отсюда вытекают какие-то неурядицы. Но мы же не отказываемся, руки не опустили и работаем. Где-то и врач бывает не прав, где-то не так сказали и так далее…

В здании детской городской поликлиники № 1 размещен «Музей сургутского здравоохранения, где представлены уникальные материалы по истории развития медицины в Сургуте с конца XIXвека до наших дней

P.S.

Редакция газеты «Новый Город» поздравляет коллектив клинической городской поликлиники № 1 с 40-летним юбилеем. Ваш труд сохраняет для человека самое ценное – здоровье. Милосердие дарует веру в лучшее. Профессионализм помогает людям обрести радость полноценной жизни. Случайных людей среди вас быть не должно, потому как кроме компетентности, вам в работе постоянно нужны и человеческие качества – отзывчивость, доброта, забота, бескорыстие. Будьте здоровы!