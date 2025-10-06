16+
​Покоривший стихию

25 лет назад в Сургуте состоялось торжественное открытие автодорожного моста через Обь

С 2021 года автомобильный мост через реку Обь в районе Сургута носит имя своего издателя – Валентина Солохина. Фото: историческийбагаж.рф

В 2000 году специалистами Мостостроя-11 был возведен мост через реку Обь, подобных которому не было ни в России, ни за границей. Его конструкция с однопилонным вантовым пролетным строением в левобережной части является единственной в отечественной и мировой практике мостостроения.

При ширине 15, 2 метра длина вантового пролета составляет 408 метров, в то время как в зарубежной практике максимальная длина пролетов не превышает 325 метров. При возведении моста впервые были применены мощные домкраты, которыми раньше пользовались ракетчики. Полная длина моста – 2110 метров, общий вес конструкций почти 18 тысяч тонн.

В проекте строительства были применены только отечественные технологии и сталь, российские материалы и оборудование.

Валентин Солохин – инженер-мостовик, коренной сибиряк, 30 лет жизни отдал строительству автомобильных и железных дорог в Тюменской области. Фото: ugra.mk.ru

18-и метровый макет моста испытывался в Москве, в Центральном научно-исследовательском аэродинамическом институте, где получали путевку в жизнь лучшие в мире самолеты. Именно по рекомендации ученых ЦАГИ были изготовлены противовибрационные устройства, призванные защитить мост от сибирских ветров.

16 сентября 2000 года состоялось открытие уникального моста. На торжественное мероприятие вход был только по специальным пропускам. Вспомним, как это было.

Вот что писал в своих дневниковых заметках журналист – романтик Иван Захаров: «Вместе с Сибирцевым и многими сотнями других людей был на открытии моста через Обь. Бушевала непогода: сильнейший ветер, дождь, холод – все было на мосту.

Состоялся митинг. Выступали Филипенко, Солохин, другие разные начальники. Был и Неелов – губернатор Ямала.

Праздник продолжался во Дворце культуры «Энергетик». Там А.В. Филипенко награждал Героев Труда.

Мост – поэзия. Он напоминает огромную арфу, большой струнный инструмент, в котором не фальшивит ни одна струна-нота. Главный дирижер – Филипенко, художественный руководитель – Солохин, действующие лица – строители».

Генеральный директор АО «Мостострой-11», обладатель многочисленных наград и званий, мостовик Валентин Солохин, имя которого известно за пределами Тюменской области, в годы перестройки полностью сохранил технический, производственный потенциал. Шутка ли – только Иртыш покорить три раза! Обуздать своенравную и сильную реку, протянуть путь над бездной воды! Недаром на одной из встреч российский президент Владимир Путин задал Солохину вопрос: «Как вы решились в такое тяжелейшее время взяться за Обской мост, которому нет равных в мировой практике?» На что тот ответил: «Мы, мостовики, романтики. Если нам дали хороший объект, мы готовы работать даже без видимой выгоды. Ведь главное, Владимир Владимирович, что я сохранил своих лучших специалистов».

Инженер-мостостроитель Андрей Урицка рассказывал: «Строительство автодорожного моста через Обь являлось решением главной транспортной проблемы региона, а значение ввода в эксплуатацию автодорожного моста через Обь, не имеющую на протяжении нескольких тысяч километров (от Новосибирска до впадения в Обскую губу), трудно переоценить».

Сургутский мост стоит на пересечении транспортных коридоров: «Томск – Нижневартовск – Сургут – Нефтеюганск – Ханты Мансийск – Ивдель – Серов – Пермь». И «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард».

Распоряжение о строительстве автодорожного моста было подписано губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Александром Филипенко 30 марта 1995 года, а уже 26 октября того же года строители начали погружение первой не извлекаемой защитной оболочки свайных фундаментных опор.


Сегодня в 16:20, просмотров: 148, комментариев: 0
