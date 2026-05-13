В Югре наибольшей популярностью в первые три месяца 2026 года пользовалась «Семейная ипотека»

Erid:2SDnjc1CnAN

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2026 года 2,8 тысячи семей приобрели собственное жильё с помощью ипотеки Сбера, это в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма жилищных кредитов в январе-марте текущего года достигла 10,8 млрд рублей.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Для нас в Сбере принципиально важно, чтобы покупка квартиры или дома не превращалась в череду сложных формальностей. Поэтому мы последовательно совершенствуем цифровые сервисы Домклик, которые позволяют подобрать и приобрести недвижимость, даже если объект в другом городе, без поездок и в удобное время. Весь процесс мы делаем прозрачным, понятным и комфортным. При этом ипотека от Сбера в своих масштабах обеспечивает стабильный спрос на новое жилье, поддерживая рост строительного комплекса регионов, развивая инфраструктуру и повышая инвестиционную привлекательность территорий».

Ожидаемо наибольшей популярностью в первые три месяца 2026 года пользовалась «Семейная ипотека», в Югре на нее пришлось 68,5% объема всех выданных кредитов, однако год назад показатель был выше и составлял 85,4%. Доля ипотеки на вторичное жилье без господдержки — 20,9% от общего объема выдач (годом ранее — 10,1%). Средняя сумма жилищного кредита в ХМАО составила 3,92 млн рублей (снижение — на 2,3%).

Возрастной портрет ипотечного заемщика за год практически не изменился. Чаще всего за ипотекой по-прежнему обращаются люди от 26 до 45 лет — на них приходится более двух третей всех выдач.

Условия по льготным и рыночным программам Сбера можно узнать на Домклик.

Erid:2SDnjc1CnAN

Реклама.ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"