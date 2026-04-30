Появились новые срочные вклады в рублях «Динамичный» – с повышенной ставкой 20% в первые 60 дней, и «Выгодный» – с возможностью автоматической пролонгации

Erid:2SDnjditkga

Банк Уралсиб предлагает новые срочные вклады в рублях «Динамичный» – с повышенной ставкой 20% в первые 60 дней, и «Выгодный» – с возможностью автоматической пролонгации.

«Динамичный» – вклад с дифференцированной ставкой: его срок разделен на три периода (1– 60 дней, 61–120 дней, 121–181 день), в каждом из которых действует свой размер ставки – 20,00%, 10,50% и 8,00% годовых соответственно. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 тыс. рублей, а максимальная – 10 млн рублей. Срок размещения – 181 день.

«Выгодный» – вклад с возможностью выбора клиентом опции автоматической пролонгации договора вклада*. Его можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн»**. Ставка 12,90 – 13,00% годовых, в зависимости от суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 399 999,99 рублей. Срок размещения – 91 день.

По обоим вкладам выплата процентов – в конце срока, пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Автоматическое продление вклада осуществляется по условиям и ставкам срочного вклада «Выгодный Про», действующим на дату продления договора вклада.

**Для клиентов с пакетом услуг Premium (Премиум) или Private (Прайвет) открытие вклада онлайн недоступно.

Erid:2SDnjditkga

Реклама.ИНН0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»