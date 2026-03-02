Erid:2SDnjf3Xud3

Банк Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн», дополнив его функционал рядом полезных опций и возможностей.

Выписка по бизнес-картам. Теперь для карточных счетов и бизнес-карт можно подключить регулярную выписку – банк будет отправлять ее на электронную почту по расписанию, которое выберет клиент. При этом доступно подключение нескольких выписок – с разными счетами, форматами, периодичностью и получателями. Подключить выписку или изменить ее настройки можно в разделе онлайн-банка «Выписка» → вкладка «По бизнес-картам» → «Регулярная выписка».

Автоматическое подключение мультиклиентов. Раньше, если человек работал в нескольких организациях, его нужно было подключать к интернет-банку вручную, через заявку. С 1 марта мультиклиенты будут подключаться автоматически. Плюс – небольшая, но очень полезная опция – теперь мультиклиенты могут находить свою организацию не только по названию, но и по ИНН. Это удобно, когда клиенты являются сотрудниками компаний с похожими названиями.

Удобные новации «Уралсиб Бизнес Онлайн»:

дополнительная точка входа для изменения назначения платежа для операций самоинкассации по бизнес-картам – отдельная вкладка «Самоинкассация» в истории операций на главной странице;

в таблице договоров по Торговому эквайрингу добавлена колонка-индикатор, которая показывает, подключена ли опция «Возмещение день в день», частоту и время рейсов;

заявки на предодобренные и экспресс-кредиты теперь на главной странице – прямо здесь просмотр детальной информации по заявке, отслеживание статуса, подписание и скачивание документов;

в раздел «Помощь» добавили инструкцию для АУСН (автоматизированной упрощенной системы налогообложения) – подробное описание сервиса и всех его возможностей;

обновили разделы «Письма» и «Настройки» в мобильном приложении.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

