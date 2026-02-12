ХМАО занял четвертную строчку рейтинга регионов, где зафиксирован повышенный интерес к страхованию мобильных устройств

Erid: 2SDnjdBUKAY

Югорчане стали бережнее относиться к смартфонам и другим цифровым устройствам. По данным продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, объём страхования мобильных телефонов в штуках во втором полугодии 2025-го вырос на 75% по сравнению с первым полугодием. Эксперты отмечают выраженную сезонность: пик спроса на страхование гаджетов приходится на осень — период обновления техники и начало делового сезона.

Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертную строчку рейтинга регионов, где зафиксирован повышенный интерес к страхованию мобильных устройств. Наряду с югорчанами такие полисы активно оформляют в Москве, Краснодарском крае, Башкирии. Самым дорогим застрахованным смартфоном в розничной сети оператора в Югре в 2025 году стал Apple iPhone 16 Pro Max, цена на который составила 144 тысячи рублей.

В целом по стране в топ-3 дорогих полисов входят Apple iPhone 16 Pro Max (239 тысяч рублей), Samsung Galaxy Z Fold7 (220 тысяч рублей) и Apple iPhone 17 Pro Max (215 тысяч рублей).

Помимо смартфонов, югорчане оформляют страховые полисы на наушники, умные часы и портативные колонки, однако именно мобильные телефоны формируют основу сегмента — на них приходится 96% от всех оформленных полисов. Самым необычным предметом страхования в стране в прошлом году стал стилус Apple для графического планшета.

Максимальный рост спроса на услугу был зафиксирован в сентябре — в этом месяце объём оформленных полисов оказался в 2,2 раза выше среднегодовых значений. Эксперты связывают это с покупкой смартфонов для детей к началу учебного года, когда страховка становится частью стандартного набора вместе с чехлом или дополнительным зарядным устройством. Большими темпами растёт и спрос на защиту экрана: за год он увеличился в пять раз.

«Смартфон сегодня — это основной цифровой инструмент, которым человек пользуется каждый день. Рост интереса к защите устройств показывает, что пользователи стали более осознанно относиться к гаджетам и возможным расходам при их поломке или утрате. При этом страхование девайса всё чаще воспринимается как логичное продолжение покупки, а не как дополнительная опция», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Помимо страхования гаджетов клиенты также приобретают полисы, направленные на защиту жизни, здоровья и финансовых рисков. По интересу к таким продуктам Югра оказалась в топ-15 регионов вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Орловской и Новосибирской областями. Всплеск спроса пришёлся на апрель — перед началом отпускного сезона объём оформленных полисов вырос на 15% по сравнению со среднемесячным уровнем.

Erid: 2SDnjdBUKAY

Реклама. ИНН7812014560

ПАО Мегафон