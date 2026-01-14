16+
​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные

Югорчан также интересовало открытие вкладов, покупка драгоценных металлов и обмен валюты

Фото: Сбер

Erid:2SDnjeYEyPN

В период праздничных дней с 3 по 10 января 2026 года Сбер в Югре обслужил более 25 000 клиентов. В топе услуг оказались установка приложения СберБанк Онлайн на мобильные телефоны, перевод денежных средств и снятие наличных. Большим интересом среди югорчан и гостей города в праздничные выходные также пользовались такие сервисы, как открытие вкладов, покупка драгоценных металлов и обмен валюты.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Наши клиенты в праздники активно пользуются цифровыми сервисами, такими как установка мобильного приложения и переводы, а также традиционными услугами - открытие вкладов и снятие наличных. Мы видим рост интереса к финансовым продуктам даже в дни отдыха, что подтверждает востребованность наших решений в повседневной жизни жителей региона».

График работы отделений в городах Югры всегда можно найти на сайте Сбера. Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах самообслуживания при отделениях работают в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Erid:2SDnjeYEyPN
Реклама.ИНН7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


14 января в 16:54
