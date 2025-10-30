Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Ипотечный портфель Банка Уралсиб за год (с 01.10.2024 г. по 01.10.2025 г.) вырос со 132,6 млрд до 152,2 млрд рублей.

Наибольшей популярностью у заемщиков при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам банка. Его объем в январе-сентябре 2025 года вырос в 5,2 раза к аналогичному показателю 2024 года – до 16,6 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились за указанный период в 1,4 раза и составили 11,3 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 27,9 млрд рублей.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

