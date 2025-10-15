Erid:2SDnjcF4VXM

Банк Уралсиб возобновил прием вклада «Доход Плюс» в рублях для новых клиентов-физлиц*. Вклад можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн».

Сумма вклада – от 2 до 7 млн рублей включительно, срок – 181 день, ставка по вкладу составляет 15,60% годовых. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока, возможность пополнения, частичного расходования средств и продление вклада не предусмотрены. При досрочном востребовании проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новый клиент:

физическое лицо, которое никогда не открывало счет в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно, либо

физическое лицо, не имевшее в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.

Вклад доступен клиентам без Пакета услуг, либо с Пакетами услуг «Premium Light»/ «Premium».

