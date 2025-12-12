В Нижневартовске провели благоустройство по инициативному бюджетированию

Жители Нижневартовска преобразили участок улицы Интернациональной в рамках инициативного бюджетирования. Об этом сообщается в канале «Стройкомплекс Югры».

Еще недавно северная граница 7-го микрорайона представляла собой типичное неухоженное пространство: старые разбитые плиты, неухоженный газон, песок летом и сугробы зимой. Недовольные состоянием территории горожане решили действовать и подали заявку на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Проект благоустройства набрал большинство голосов и был признан победителем.

В результате реализованных работ на месте неприметного участка появились пешеходная зона и современное городское пространство. Здесь обустроили тротуары общей протяженностью около 280 метров, установили трёхметровые световые опоры с перфорацией и декоративной подсветкой. Особую атмосферу создают надписи и световые элементы с фразой «Нижневартовск — это по любви», дизайн которых жители выбрали в ходе интернет-голосования.

Для реализации проекта потребовалось объединение усилий не только инициативной группы, но и социальных партнёров. В подготовке и сопровождении инициативы участвовали депутаты городской думы Александр Мухин, Сергей Жигалов и Елена Власюк, а также меценаты — нотариус Евгений Поветкин и стоматолог Заур Османов. Сами жители организовали сбор средств для софинансирования проекта.

Инициатор проекта Мария Ярина отметила, что активность горожан стала ключевым фактором успеха и показала, что запрос на благоустройство и комфортную среду разделяют многие нижневартовцы.

Преображение улицы Интернациональной не ограничится выполненным этапом. В 2026 году тротуар планируют продолжить до улицы Дзержинского — новый проект также стал победителем муниципального конкурса. На этом участке планируется установка фонарей с орнаментами, символизирующими многонациональность Нижневартовска, а также рассматривается предложение жителей об обустройстве удобных парковочных карманов вдоль пешеходной зоны. В настоящее время соответствующий проект находится на рассмотрении в администрации города.