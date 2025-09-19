В Нижневартовске провели сложнейшую операцию мужчине с редким заболеванием крови

Врачи Нижневартовской окружной больницы провели уникальную операцию пациенту с редким заболеванием крови — хронической иммунной тромбоцитопенической пурпурой. Мужчина из Советского поступил в клинику с крупным образованием в сигмовидной кишке и критически низким уровнем тромбоцитов — всего 19 при норме от 180 до 320. Такое состояние делало любое вмешательство крайне рискованным, так как даже незначительное повреждение могло вызвать опасное для жизни кровотечение.

Прежде чем приступить к хирургическому этапу, врачи-гематологи назначили пациенту терапию для повышения уровня тромбоцитов до безопасного значения. После стабилизации состояния медики решились на удаление опухоли. Особую сложность представляла её структура: образование имело короткую и толстую ножку с крупным сосудистым пучком. Чтобы минимизировать риск кровопотери, эндоскописты сначала пережали сосуды специальной полимерной петлёй, а затем провели электроэксцизию — удаление ткани с помощью электрического тока.

Операция завершилась успешно, пациент уже выписан домой.

Врачи отмечают, что этот случай ярко демонстрирует эффективность мультидисциплинарного подхода, когда специалисты разных профилей — эндоскописты, гематологи и хирурги — действуют совместно для достижения положительного результата.