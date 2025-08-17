Театр юного зрителя в Нижневартовске готов к новому сезону после масштабной реконструкции

С 1 сентября Нижневартовский театр юного зрителя снова начнет принимать зрителей – в обновленном здании и с новым театральным сезоном. Об этом сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

«Сейчас наш театр похож на большой улей – кипит работа в цехах и группах. Мы долго ждали этой встречи и надеемся, что театр станет местом притяжения для жителей и гостей Нижневартовска», – поделилась директор ТЮЗа Надежда Васильева.

Капитальный ремонт здания длился больше года. За это время обновили крышу, отремонтировали фасад, полностью заменили инженерные коммуникации и вентиляцию, установили современную систему пожаротушения. Кроме того, здание стало более доступным для маломобильных граждан: появились лифт и подъемная платформа на входе.

Особое внимание уделили и внутреннему комфорту. Для артистов и персонала расширили гримерки и подсобные помещения. В зрительном зале появились новые кресла, установили современное звуковое и световое оборудование.