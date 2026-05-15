Жительница Когалыма зарегистрировала 55 человек в чужой квартире через Госуслуги

Полиция Назрани пресекла схему фиктивной регистрации граждан, к которой может быть причастна 37-летняя жительница Когалыма. Женщина вместе с пока не установленными подельниками, по данным МВД, взламывала аккаунты на Госуслугах и прописывала людей в чужих квартирах за деньги, сообщает ugra-news.ru.

По версии полиции, подозреваемая получила доступ к учетной записи жительницы Назрани на портале Госуслуг и без ведома хозяйки зарегистрировала 55 граждан России в ее квартире на улице Московской.

За каждую фиктивную регистрацию участники схемы получали от 6,5 до 10 тысяч рублей. Такие прописки использовали для незаконного оформления детских пособий и выплат беременным женщинам. Кроме того, женщина сама подавала заявления от имени «жильцов» через Госуслуги.

Во время обыска полицейские изъяли технические устройства, которые могли использоваться для взлома, а также 45 паспортов жителей Дагестана и доверенности от их имени.

Возбуждены уголовные дела о фиктивной регистрации гражданина России по месту пребывания или жительства и неправомерном доступе к компьютерной информации. С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, полиция устанавливает других возможных участников схемы.